Marchas…reconciliación…México y España

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

NO HAY MÁS. Al vencimiento del contrato que durante muchos años, Ricardo Monreal Avila, tuvo con el propietario del edificio morenista, Andrés Manuel López Obrador, y no aceptar las condiciones para continuar viviendo en ese inmueble –la renta subió bastante- además de los problemas con sus rijosos vecinos, que llegaron recientemente, decidió desalojar su departamento y su menaje lo llevó a la residencia de un amigo. A su retorno de un viaje a España, luego de finiquitar algunos pendientes, reanudará pláticas con dueños de corporativos que cuentan con viejas casonas, donde hace tiempo ocupó unas oficinas que abandonó en busca de nuevas oportunidades.

Y ES QUE EL senador Monreal Ávila, además de dar a conocer que en diciembre tomaría una decisión al respecto, hace unos días desde la Arena México, llamada “La Catedral de la Lucha Libre” presentó su proyecto Reconciliación por México. Con la vista a 2024, planteó cuestiones fiscales y sobre estrategias de seguridad… en suma, “se trata de una ruta para transitar hacia la reconciliación; alejarnos de la división; continuar en la construcción de un México justo, seguro, sustentable, próspero, productivo y equitativo. Sí, puede parecer utópico, pero la historia nos muestra que así iniciaron todos los grandes movimientos que han cambiado a las naciones y al mundo. Lo único que necesitamos es lograr que todas y todos avancemos hacia la misma dirección”… Pero hay más: desde Madrid, el Presidente de la JUCOPO hace unos días, confirmó que ha sostenido negociaciones en torno a su candidatura presidencial con los dirigentes de la alianza Va por México, lo que fortalece el rumor que pronto dejará a la cuatrot…vaya caos que habrá en el Senado en estos días.

POR EL MOMENTO Monreal Ávila en la apertura de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México, enfatizó en su intervención: es la realidad y no la ficción, la objetividad y no el resentimiento lo que permite que la verdadera reconciliación entre nuestras naciones sea el sello con el que remplacemos las cicatrices que existieron o que hasta hoy han sido el mapa de nuestro camino conjunto”, “nos sobran las razones para hacerlo”… Afirmó que es necesario enfocarse “en el ahora y en lo que viene, en lo que como naciones hermanadas por la historia debemos imaginar y creer, además de crear en conjunto para el desarrollo de nuestros pueblos, con la intención de que este reinicio de nuestros encuentros esté basado en los aciertos que como naciones hemos tenido en las últimas décadas”. Confió en que éste sea el reinicio de una relación más fructífera: “A ambas naciones nos conviene, ambas naciones tenemos intereses comunes, ambas naciones tenemos un pueblo generoso y extraordinario”…Monreal Ávila comentó que a más de un lustro se reanudan los encuentros para impulsar los lazos de cooperación y amistad entre nuestros pueblos, mediante el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias y reconoció que la relación está marcada por encuentros y también desencuentros, que parten de nuestros primeros contactos durante la Conquista…el diputado Santiago Creel Miranda también destacó la importancia de impulsar los lazos de cooperación, de enfocarse “en el ahora y en lo que viene,” en lo que como naciones hermanadas por la historia deben de crear en conjunto para el desarrollo de ambos pueblos…Hasta aquí la reconciliación…

Y SI EN EL CASO MORENA-Monreal no se ve arreglo alguno, en el asunto de la reforma electoral, menos. Los diputados priístas, peredistas y de MC, ya dijeron que nanay. Ayer, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN expresó el rechazo de su bancada a dicho documento de trabajo, que circula en Comisiones Unidas pues “pretende destruir la democracia en México”. En un comunicado, aseguró que el anteproyecto es una copia idéntica de la iniciativa del Ejecutivo Federal, “que pretende a todas luces suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE)”. “Este (proyecto de) dictamen sólo comprueba y reafirma una cosa: el servilismo de las y los legisladores del oficialismo, que nuevamente no movieron ni una sola coma a lo que determinará el Presidente de la República…”también manifestó: “Morena se ha empeñado en hacer creer que la democracia es la visión de un solo hombre…” Por su parte Nacho Mier, presidente de la Jucopo en conferencia habló sobre una gama de colores, en pocas palabras, ya no hay colores firmes en los partidos, también refirió a políticos sin convicciones, pragmáticos, y cifras, y más cifras, y cuotas y cuates… Total que mañana martes el Palacio Legislativo de San Lázaro la rebambaramba estará al rojo vivo…

EL DOMINGO PASADO tuvo lugar la marcha, contramarcha, desfile, manifestación, procesión, etcétera, de militantes y simpatizantes de Morena, que fueron acompañados por sus gobernadores, senadores, diputados federales y locales, que promocionó durante dos semanas el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que finalmente aprovechó para conmemorar el cuarto año de dirigir los destinos del país, con una concentración en el Zócalo de la CdMx…Muchos de los entrevistados, no los políticos sino los transportados, manifestaron su alegría y la satisfacción de que con sus propios recursos…”hicimos vaquitas”, dijeron, para viajar desde sus lugares de origen, de Sonora a Yucatán… a la capital del país, para participar de la fiesta cívica y escuchar los logros de los 4 años de gobierno. Como siempre empezó la danza de las cifras y ya, a volver a la normalidad, los participantes a correr rumbo al sitio donde quedaron estacionados los autobuses que los trasladaron desde sus ciudades. Algunos comentaron que el viaje será de unas 18 horas, el mismo tiempo que hicieron para participar en el espectáculo dominical…Qué bueno que no hubo desvío de recursos del erario para el evento…Qué sigue? Más “vaquitas” diría yo…sin acarreos…pero con riesgosa división del pueblo, de la sociedad…

EL DELEGADO DIRECTOR del Hospital Regional del ISSSTE, doctor Arsenio Torres recibió un reconocimiento a la excelencia en la implantación de la Estrategia Transversal de Atención Primaria de salud “ECOS (Equipos Comunitarios de Salud) para el bienestar”, al ser de los 14 Hospitales Regionales de Tercer Nivel de Atención. El Hospital Regional, actualmente cuenta con 10 Equipos ECOS: Ecos para la Salud Reproductiva; para la Nutrición; para la Salud del Adulto Mayor; para la Promoción a la Salud; para la Salud Ambiental, para la Salud Auditiva; para la Salud de Niño y del Adolescente; para el Lavado de Manos; para la Activación Física, y ECOS para la Salud Extramuros…Estas acciones se vieron fortalecidas a lo largo del año, mediante Convenios de Colaboración, que buscan implantar la Estrategia Transversal de manera preventiva, a través de permanente promoción de la salud y prevención primaria de la enfermedad centrados en el individuo, la familia y la comunidad, con los Ayuntamiento de Tecamachalco, de San Andrés Cholula, de Los Reyes de Juárez, de Acatzingo, de Atlixco, con la Fundación Alfonso Estévez Arenas, Canal 13 de Puebla y el Club Campestre El Cristo, A.C.

EDUARDO RIVERA PÉREZ, Presidente Municipal de Puebla, participó En la V Sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México, celebrada en Chihuahua, donde se abordaron temas como el fortalecimiento de la política pública, rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, para perfeccionar y robustecer el acercamiento con la ciudadanía. Rivera Pérez, hizo un llamado a la unidad de México, a la coordinación y al trabajo conjunto, así como a la suma de esfuerzos, más allá de colores e ideologías, a fin de construir la paz y tranquilidad en cada una de las urbes, con la labor de hombres y mujeres pertenecientes a las policías municipales, estatales, Ejército, Marina Armada de México y Guardia Nacional…Hasta la próxima…D.M.