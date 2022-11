Los cinco conciertos que han marcado la carrera de la pianista María Hanneman Vera

Staff/RG

La reconocida pianista mexicana María Hanneman, de 16 años, comparte cinco de las presentaciones que han tenido mayor impacto en su carrera musical.

Bellas Artes con Javier Camarena, 50 Festival Internacional Cervantino, Teatro Juárez de Guanajuato, son algunas de las que menciona.

Ciudad de México, noviembre de 2022. La música nos acompaña en tantos momentos de nuestra vida, adornando ocasiones especiales, y además tiene el poder de trasladarnos al pasado, volviendo a vivir con nostalgia la primera vez que nos enamoramos, recordando a nuestra familia y a nuestros viejos amigos. Para los artistas, la música lo es todo, y sin duda el pisar un gran escenario y sentir el cariño y admiración de su público provoca tanta alegría y gozo que genera un sentimiento inexplicable.

La pianista María Hanneman Vera, con solo 16 años de edad que ha tocado millones de corazones con su innato talento, menciona que poder tocar en un reconocido escenario o el poder escuchar una obra musical, es un placer sublime, ya que a pesar de sentir escalofríos o nervios, genera una felicidad incomprensible.

“Cuando toco, quiero transmitir lo que más me gusta y las emociones que siento al hacerlo”, comenta María.

Hanneman con su capacidad de cautivar al público con su carísima y amor por la música desde muy pequeña, ha tenido la oportunidad de presentarse en lugares inauditos y fascinantes. Es por esto que comparte cinco presentaciones que la han hecho crecer como artista, recordar bellos y extraordinarios momentos, así como llevar un recuerdo muy particular de cada uno de ellos:

Teatro Juárez de Guanajuato – “Éste es muy significativo para mi, porque fue la primera vez que me presenté en un concierto a los 6 años de edad. Y nada menos que en el tan majestuoso Teatro Juárez en Guanajuato, como parte de un “Festival de Música del Método Suzuki”.

Niños Sinfónicos en Celaya – “En este concierto toqué por primera vez con una orquesta; la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas. Esta oportunidad se dió cuando tenía 11 años donde gané un concurso y el premio era tocar con esta maravillosa orquesta.

30 Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez – “Este fue mi primer gran recital como solista a los 12 años de edad, donde toqué alrededor de 45 minutos. Y lo más increíble, además de haber sido en el importantísimo Festival de Música de Morelia’, es que fue un recital educativo, es decir, yo le iba platicando y explicando al público un poco de los compositores, de su vida y de qué trataban las piezas.

Bellas Artes invitada por Javier Camarena en su gira Tiempo de Cantar – “Este concierto es súper importante por dos razones: primero porque siempre ha sido un sueño tocar en el incomparable Palacio de Bellas Artes de la CDMX, que es uno de los lugares más representativos e importantes del arte del país, donde miles de artistas que admiro han pisado; en segundo lugar, porque pude compartir el escenario con uno de los artistas que más admiro y quiero, el maestro Javier Camarena ¡Este día fue un sueño absoluto!”.

50 Festival Internacional Cervantino, concierto en el “Templo de la Compañía” – “A pesar de que estuve en el Circuito Cervantino donde me presenté en 3 ciudades más, el concierto principal que se llevó a cabo en Guanajuato fue otro sueño hecho realidad. Mis papás me llevaban al festival de chiquita; siempre lo vi desde el asiento del espectador y ahora me tocó desde el asiento del artista.

El poder llenar completamente de espectadores y medios el hermoso Templo de la Compañía, hizo que esa experiencia fuera ¡inolvidable!”.

“Todos mis conciertos han sido sumamente importantes, siempre me preparo mucho, pero estas cinco presentaciones tienen un lugar muy importante en mi corazón”. Menciona María.