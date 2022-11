El Sindicato Mexicano de Salud velará por los trabajadores de este sistema a nivel nacional

EL VALLE

Toluca, Méx.- Ante el cambio que viene con el IMSS-Bienestar, en donde es necesario que se respeten los derechos laborales del personal que trabaja en las instituciones de Salud a nivel nacional, Ricardo Cruz Cotero, Secretario General del Sindicato Mexicano de Salud, señaló que a través de este organismo no solo se velará por el bienestar de los agremiados, sino a toda la clase trabajadora que integra el sistema de Salud a nivel nacional. “Lo que buscamos no solo es a favor de nuestro gremio, sino a favor de todo el sistema como tal”, dijo.

En entrevista para El Valle, informó que el Sindicato Mexicano de Salud busca recobrar la democracia sindical y participar en las mesas de negociación para que las plazas del IMSS-Bienestar, pero sobre todo, las prestaciones laborales que van de la mano con las condiciones generales de trabajo nuevas, sean a favor de los trabajadores y no solamente de un solo gremio, de dos o de un solo sindicato.

Además, resaltó que están mejorando las prestaciones laborales a modo de incrementar cada uno de los beneficios que los trabajadores adquieran, no solamente para ellos, sino también para el primer círculo familiar; darle un respeto importante al escalafón a nivel institucional y exigir a los secretarios de Salud de los estados que trabajen con este sindicato respetando ese escalafón.

También, sobre los créditos y microcréditos que el ISSSTE sigue otorgando como IMSS-Bienestar, favorecer a todos sin algún tipo de discriminación y principalmente, evitar a toda costa la venta de plazas y del escalafón que el sindicato hegemónico ha llevado a cabo durante muchos años.

Resaltó que con el Sindicato de Mexicano de Salud se busca recobrar la democracia, con una elección de voto libre, directo y secreto como exige la ley, “para poder tener liderazgos adecuados y reales, no como ahorita lo han estado haciendo, en donde en los 32 estados con elecciones fueron todas a dedazo y reelección, y los mismos dirigentes son reelectos y llevan casi 15 años la mayoría, todo esto genera un ambiente de incertidumbre, de enojo, de falta de honradez entre la institución y tendremos que recobrarla”, resaltó.

Recordó que la salud a nivel nacional ha sufrido muchos cambios, uno de ellos es que las instituciones como tal empiezan a desaparecer y se conforman solamente en una sola institución que es OPD IMSS-Bienestar, organismo público centralizado cuyo nacimiento y creación fue por la necesidad de salvaguardar la integridad institucional de las Secretarías de Salud federal y estatal, como también los servicios de salud pública.

Refirió que en el caso del mismo ISSSTE y otras instituciones, muchos años ha existido el robo hormiga institucional en materia salud y está caracterizado también por malos manejos de sus presupuestos.

Con este cambio, Salud Bienestar como OPD a nivel nacional representa esa unificación o universalización de todos los servicios, sin embargo, dijo que esto implica una serie de problemáticas; una de ellas es que todas las plazas de contratos de base, honorarios, eventuales, formalizados, regularizados, nómina 8, buscan una figura sindical que los pueda representar dignamente democráticamente y con una tendencia a un cuidado personal de los individuos como trabajador, retribución y en beneficio de sus familiares. Además de que los presupuestos se concentrarían en un régimen ordinario, que es el régimen del IMSS, que administra la OPD Bienestar y que ahora tendrá la obligatoriedad de apegarse al Artículo 123 apartado B, que indica que todos los sindicatos deben estar registrados ante el tribunal federal de conciliación y arbitraje.

Para este caso, solo existen dos sindicatos, el que SNTSA que lleva 78 años en el poder y de más de cuatro décadas sin generar a favor de los trabajadores, sin democracia, con malos manejos, robo de las cuotas sindicales, con muchas malversaciones de recursos. Y el otro, es el Sindicato Mexicano de Salud, que surgió como una alternativa dentro del Apartado B, con un registro federal el RS4/21 ante el Tribunal; y que a pesar de tener 6 meses al frente de este movimiento sindical, ya cuenta con 12 estados de la República con comités ejecutivos estatales debidamente conformados, las tomas de nota de cuatro de ellos, por poner un ejemplo, Sinaloa, Estado de México, Michoacán y Coahuila que salen en esta siguiente semana.

“Nos hemos preocupado realmente por conformar estas acciones a modo de que haya una representatividad digna, democrática, pero sobre todo, una representatividad consciente de las problemáticas en cada estado”, señaló.

Resaltó que el organismo público descentralizado que representa ya fue exhibido ante un diario oficial de la federación y fue aprobado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que varios estados empezaron a operar y hacer los cambios necesarios para trasladarse de una operación institucional como Secretaria de Salud, ISSSTE, etc., sin embargo, reconoció que hay muchos problemas, lagunas jurídicas y operativas.

En este sentido, indicó que la creación del INSABI no fue adecuada ni apegada a derecho, dejando atrás a un Seguro Popular que si bien reconoció tenía deficiencias, operaba adecuadamente con un catálogo completo de prestación de servicios que no hay en el INSABI y que ahora como Bienestar, tendrán a nivel federal que sentarse con los sindicatos que están a favor de este cambio y de esta democratización para la operación. “Tendremos que generar esas reglas de operación a nivel nacional que vayan muy enfocadas a prestarle los beneficios más importantes a los trabajadores que es el cuidado su familia, el mejorar las condiciones de vida en su entorno y sobre todo, una vida laboral digna, con una apego a la salud mental, pues muy encaminado a esa Norma Oficial Mexicana 035, que es lo que el sindicato mexicano está buscando”, dijo.

Señaló que la migración del trabajador del sector Salud a este sistema ha sido un engaño total a la dignidad, y sobre todo, al respeto a los derechos laborales de los compañeros, ya que el IMSS-Bienestar, que tiene lagunas jurídicas y operativas, pero no obstante a ello, se suma a que el sindicato hegemónico que tiene muchos años amenazando y malinformando a los trabajadores, quienes han estado orillados a tomar decisiones que los afectan y en contra de lo que debe ser cuidar su plaza, además que las plazas de base que hay como Secretaria de Salud estatal o federal tienden a desaparecer cuando uno se cambia al IMSS-Bienestar y pierden por completo su antigüedad, obligando a obtener una plaza nueva que para empezar todavía no tiene sindicato y para terminar no tiene definidas las prestaciones laborales que se van a otorgar.

También dijo, se suma que en la institución las únicas figuras del trabajo respetables era honorarios eventuales independientemente de la de base, como las únicas que están registradas ante la Ley Federal Trabajo, ya que formalizados, regularizados, nómina 8 y otras más, fueron creadas para justificar el robo de los presupuestos.

“La realidad es esa, el Sindicato Nacional del cual nosotros hegemónicamente hemos tenido que separarnos, ha permitido que se creen estás figuras de plazas y obviamente eso viene en detrimento de las prestaciones laborales”, dijo.

En este sentido, aseguró que estarán muy atentos de las mesas de negociación y presentes con el sindicato con el objetivo de “meter las manos al fuego” por los 7 mil 800 agremiados a nivel nacional y los más de 8 mil que están en proceso.

Señalo que este Sindicato, al contar con uno de los únicos Apartados B jurídicamente conformados, los 82 sindicatos que hay alrededor de la República mexicana del Apartado A que no han tenido la oportunidad de sacar una toma de nota ante el Tribunal y que han sido golpeados, son los que buscan meter a todos los compañeros que naturalmente han sido disidentes del sindicato hegemónico y que también quieren ser escuchados y representados dignamente. “Hemos tenido la fortuna de que en varios estados, sindicatos del Apartado A se vienen con nosotros y dejan guardada su toma de nota del Apartado A para convertirse en Sindicato Mexicano de Salud”.

Destacó que el principal reto que tiene el Sindicato Mexicano de Salud es que el Gobierno federal y estatal los vea como una alternativa importante a favor de la democracia, al rescate del sindicalismo y de la clase trabajadora; además de su participación en las mesas de negociación en el IMSS-Bienestar en donde se van a tomar acuerdos y a perfilar la operación para con la salud de los mexicanos, por lo que “el Sindicato Mexicano Salud estará dispuesto hacer lo que tenga que hacer necesario para participar en ellos”, expresó.

Respecto a los trabajadores de la salud que no se detuvieron e inclusive incrementaron sus labores a causa de la pandemia de COVID-19, les hizo llegar a un reconocimiento y abrazo afectuoso a quienes trabajan en el sistema de salud de todo el país. “Reconocer la labor como médico, pero también como compañero del Sistema de Salud, pero sobre todo, decirles que no están solos, como líder sindical y como cabeza del Sindicato Mexicano de Salud, aparte del abrazo es decirles que estamos muy orgullosos de tener personas tan dignamente preparadas, pero sobre todo con gran corazón para atender la problemáticas que está pandemia dejó, y reconocer también esa labor y esa entrega que han tenido en todos los estados y a nivel República mexicana para sacar adelante la pandemia gracias a ellos estamos vivos muchos y es de reconocerse y es de aplaudirse”, expresó.

Ricardo Cruz Cotero, hizo un llamado al presidente de la República, que en su momento tendrá una reunión con los sindicatos, para trabajar de la mano en el IMSS-Bienestar y juntos defender los ideales y principios de la institución y los derechos de los trabajadores; asimismo, llamó a los integrantes del sector Salud a sumarse, reiterando que seguirán defendiendo y velando por sus condiciones laborales.

“ Al presidente de la República, quién seguramente tendrá bien en algún momento tener una reunión con los sindicatos que operemos este nuevo OPD IMSS-Bienestar, que tenga la plena seguridad de que nosotros como fieles trabajadores al sistema de Salud, con la camiseta bien puesta, defenderemos a toda costa los ideales y los principios de la institución; y por otro lado a la gente de la Secretaría de Salud federal, estatal o municipal, hacerle saber que el Sindicato Mexicano de Salud ya llegó, ya está aquí para quedarse, y estará buscándolos para que de la mano puedan trabajar a favor de los trabajadores también del Sistema de Salud”.

También, reiteró a todos los agremiados a que seguirán defendiendo las condiciones de trabajo y se democratizará de nuevo la institución, haciendo valer los posicionamientos, las necesidades, pero sobre todo, que se respeten los derechos laborales y la profesionalización adecuada en instituciones legalizadas, con la NOM-019 para carreras, así como la NOM-035 para recobrar la salud mental y psicosocial de ellos y de sus familias. “El Sindicato Mexicano de Salud está a sus órdenes y siempre estará al pendiente de todos ellos”, concluyó.

Cabe destacar que este Sindicato Mexicano de Salud lleva cinco seis años ya trabajando de la mano y ha tenido importantes avances con solo seis meses en la toma de notas.