Lula se reúne con parlamentarios y promete diálogo

PRNewswire

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este jueves (10) con parlamentarios de partidos aliados y afirmó que quiere mantener un diálogo abierto con el Congreso Nacional y todos los partidos políticos. Lula estuvo por primera vez en el Centro Cultural del Banco de Brasil (CCBB), en Brasilia, donde funciona el gabinete de transición.

“Cada diputado puede estar seguro de que hablaremos con el Congreso Nacional. El Congreso tiene todos los defectos que cada uno de nosotros tiene, pero este país era mucho peor cuando tenía un Congreso cerrado”, dijo, en referencia al período de la dictadura militar. “Un debate nervioso por nuestras divergencias es mejor que el profundo silencio del miedo a la bayoneta al que ya se ha enfrentado este país”, añadió.

Lula subrayó que quienes coordinan la transición no necesariamente ocuparán cargos o ministerios en el próximo gobierno y pidió que todos colaboren enviando ideas y propuestas. “Si alguien quiere contribuir, enviar propuestas, por favor, no se sientan excluidos por no estar en la lista de personas que participan en la transición”, dijo a los parlamentarios. “Cada parte tiene un papel importante, estamos iniciando un proceso”, apuntó.

Ayer (9), Lula se reunió con los titulares de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; del Senado, Rodrigo Pacheco; del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes; bien como con los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF). “Estamos aquí para demostrar que queremos establecer un diálogo entre los partidos políticos”, dijo, destacando que mantendrá la puerta abierta a entidades y movimientos sociales.

El presidente electo afirmó además que quiere garantizar estabilidad, credibilidad y previsibilidad al Estado brasileño y que Brasil vuelva a ser protagonista en la geopolítica mundial. El lunes (14), viajará a Egipto, donde participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), y ya tiene programadas conversaciones bilaterales.

Fin del hambre

Lula se emocionó al hablar del hambre en Brasil y reafirmó que esta agenda será una prioridad en su gobierno. “Si cuando termine este mandato (2026), cada brasileño esté tomando café, almorzando y cenando, habré cumplido la misión de la vida”, dijo. “El hecho es que nunca esperé que el hambre volviera a este país. Cuando dejé la Presidencia de la República, imaginaba en los 10 años siguientes este país estaría igual que Francia o Inglaterra, que habría evolucionado desde el punto de vista de las conquistas sociales”, declaró.

Para el presidente electo, como tercer productor de alimentos del mundo y mayor productor de proteínas animales, Brasil puede garantizar la comida en la mesa de los brasileños. “Al gobierno le falta compromiso con esto, que es esencial. ¿Por qué los mismos que discuten seriamente el límite a los gastos públicos no discuten los problemas sociales de este país?”, cuestionó, asegurando que adoptará una política fiscal responsable.

Manifestaciones

Durante su discurso, Lula también se dirigió directamente a los manifestantes que están en las calles, “insatisfechos con el resultado electoral”, y les pidió que se vayan a casa, que acepten la democracia, mientras aseguró que su gobierno será “para todos”. “La democracia es esto, uno gana y otro pierde, así es en cualquier política”, dijo, recordando que perdió tres elecciones a presidente antes de ser elegido en 2002.

Mencionó el informe publicado ayer (9) por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas y dijo que el deber de supervisar las elecciones es de la sociedad civil, los partidos políticos y el Congreso Nacional, no de las Fuerzas Armadas. El documento incluye observaciones y conclusiones sobre el sistema de voto electrónico, de acuerdo a las facultades que fueron otorgadas por el TSE a las entidades de fiscalización. En la carta en la que pide que se acepten las sugerencias de los militares, el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, cita puntos técnicos que pueden ser corregidos, como la investigación de la compilación del código fuente del sistema y el análisis detallado de los códigos binarios que funcionan en las urnas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa publicó este mismo jueves una nota “con el fin de evitar distorsiones en el contenido del informe”. Según la cartera, “el preciso trabajo del equipo de técnicos militares en la inspección del sistema de votación electrónica no comprobó, pero tampoco excluyó la posibilidad de la existencia de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas y en el proceso electoral de 2022”. De acuerdo con el ministerio, el informe señaló “aspectos importantes” que requieren aclaraciones.