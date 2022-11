La subvariante Ómicron BQ.1 circula en Río de Janeiro

PRNewswire

Se identificó en la ciudad de Río de Janeiro la circulación local de la subvariante Ómicron BQ.1 del nuevo coronavirus, causante de la pandemia de covid-19. Según la Secretaría Municipal de Salud, la confirmación ocurrió a través de secuenciación genética realizada por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Según el secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, la subvariante puede estar relacionada con el aumento de casos vistos en las últimas semanas.

“Es una subvariante que no tiene señal de mayor gravedad que otras, pero que merece toda la atención para aquella población que aún no ha sido vacunada. Entonces quienes no tomaron la dosis de refuerzo deben buscar una unidad de salud, porque la vacuna protege contra la hospitalización y muerte.”

El 25% de la población adulta en el municipio no recibió la primera dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19. La segunda dosis se aplicó al 34,7% de los mayores de 18 años.

Pruebas

La Secretaría de Salud del estado informó haber recomendado la ampliación de las pruebas de covid-19 a los 92 municipios del estado, debido al incremento en la tasa de positividad a la enfermedad.

“Un análisis de los últimos 15 días realizado por la vigilancia del estado mostró un aumento en la tasa de positividad de las pruebas de RT-PCR y antígeno para covid-19. La tasa de RT-PCR pasó de 3% a 7% y la tasa de antígenos pasó de 5% a 16%”, dijo.

SOURCE Agência Brasil – Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC