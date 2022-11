Marcha en defensa del INE es manifestación contra el gobierno: AMLO

LA JORNADA

En referencia a la marcha del fin de semana en defensa del Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que hay plena libertad de manifestación pero aseveró que “que la gente que vaya que sepa, que es una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo, todos ellos, aunque vayan a misa no le tienen amor al pueblo. Son clasistas, racistas, tampoco son democráticas. Son los que han participado en fraudes electorales y quisieran seguir teniendo el control del INE”.

Durante su conferencia, López Obrador volvió a descalificar a quienes promueven la movilización contra la reforma electoral asumiendo que es contra su gobierno: “se ha agrupado en un bloque el conservadurismo, la derecha. Y no sólo es la reforma electoral, desde que empezamos se opusieron a la reforma eléctrica, a las pensiones para adultos mayores y a todo. Ahora se presenta la reforma electoral, y lo agarran de bandera”.

Para el mandatario, lo que está en el fondo de esta marcha y oposición a la reforma electoral es una lucha política, porque “quieren continúen ese régimen de corrupción. Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando” . Dijo que quieren el control del INE “para seguir haciendo fraudes electorales. Como vano regresar si el pueblo despertó, solo con fraude”.

Reivindico una vez más los términos de su propuesta de modificación a la organización electoral: ¿Por qué no quieren que elija al pueblo a los consejeros y magistrados? Porque lo va a elegir la cúpula partidista. Eso no es democracia, porque le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada años en elecciones. El que gasta más en elecciones habiendo tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros ganan el doble y hasta el triple que el presidente?, ¿Por qué los consejeros y altos funcionarios gastan en atención médica privada? Leí que el consejero presidente contrató un seguro para tres años por 300 millones de pesos cuando le faltan unos meses para terminar. ¿Por qué se oponen a que en lugar de ser 500 diputados se tengan 300 y solo sean electos por el pueblo. no sean los de lista, que suelen ser ayudante de los políticos. ¿Por qué vamos a tener 32 organismos, si podemos tener uno?”

López Obrador aseveró eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso, por eso se oponen. “No es solo esto, es la inconformidad, como no va a convocar Fox a la macha en contra de nosotros. Si ya no se le dan 5 millones de pesos de pensión. No tiene la protección del Estado mayor. Y no pude recomendar a nadie. Lo mismo Calderón y todos, y Claudio X González, su papá, asesor económico de Salinas, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional”.

Más adelante fustigó que los consejeros aún ganen 260 mil pesos brutos, más que el Presidente porque se ampararon y que mantengan la atención médica privada cuando la ley de austeridad canceló un gasto de 6 mil millones de pesos anuales.

Aprovechó sus alusiones a la reducción de diputados para descalificar el rechazo de los congresistas de Guanajuato a prorrogar la participación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en tareas de Seguridad cuando el fin de semana de los 243 homicidios registrados, 28 fueron en Guanajuato. Y aún así se oponen”.