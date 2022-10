FIFA+ lanza la Temporada 1 de la innovadora docuserie “Captains”, un acompañamiento íntimo a seis icónicos capitanes de equipos en su camino hacia la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

PRNewswire

Captains marca una nueva frontera para las docuseries de deportes, que lleva al público al interior de la vida de los jugadores a una escala nunca antes vista y que llega a nuevas profundidades de la intimidad: aborda la vida familiar, las expectativas nacionales, la compleja psicología y el desempeño de élite.

Esta serie de amplio alcance, una producción conjunta entre FIFA+, Netflix y Fulwell 73, va tras bambalinas junto a seis capitanes nacionales en su esfuerzo por llegar a la Copa Mundial de la FIFA™.

La Temporada 1 presenta, entre otros, a Thiago Silva, Luka Modrić y Pierre-Emerick Aubameyang; mientras que la Temporada 2, que se lanzará el próximo año, seguirá a nuevos capitanes que se toman la cúspide del deporte, la Copa Mundial de la FIFA 2022™.

LONDRES, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ — En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, FIFA+ lanzó hoy el original más reciente y ambicioso de la plataforma hasta el momento, Captains, una revolucionaria docuserie rodada tras bambalinas sobre algunas de las personalidades más grandes del fútbol mundial en sus momentos más desafiantes.

Durante ocho episodios que se harán públicos exclusivamente en FIFA+ y luego en Netflix, Captains: Temporada 1 acompaña de manera íntima a íconos de todo el mundo, incluidos Thiago Silva de Brasil, Luka Modrić de Croacia y Pierre-Emerick Aubameyang de Gabón, en su intento por clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2022.

La serie, que se rodó a una escala nunca antes vista en los medios de fútbol, marca una nueva frontera para una serie documental deportiva. Fue producida por FIFA+ y Fulwell 73, con Leo Pearlman, Ben Turner, Gabe Turner y Richard Thompson como productores ejecutivos.

Al recorrer el camino de los jugadores hacia la clasificación, la serie aborda cómo hacen malabares entre la vida familiar y las expectativas de una nación, y arroja luz sobre la compleja psicología detrás del desempeño al más alto nivel.

Algunos terminan con éxito, otros no dan en el blanco, pero cada altibajo queda registrado en Captains, que lleva a los espectadores tras bambalinas con los que cargan con el peso de su nación.

Estos son los capitanes que se siguen en la Temporada 1:

– Pierre Emerick Aubameyang (Gabón)

– Luka Modrić (Croacia)

– Thiago Silva (Brasil)

– Hassan Maatouk (Líbano)

– Brian Kaltack (Vanuatu)

– Andre Blake (Jamaica)

Al hablar sobre la serie, el capitán de Brasil Thiago Silva, expresó: “Para mí, la Copa Mundial de la FIFA es la cúspide del logro en el fútbol y estar allí junto a mis compatriotas es el mayor honor en el planeta.

“Dejamos todo en la cancha para clasificar y tener nuestro camino documentado de manera tan íntima en Captains es una experiencia incomparable. La serie captura nuestras emociones, frustraciones y altibajos como pocas lo han hecho antes”.

Captains: Temporada 2

Adicionalmente, FIFA+ también se complace en anunciar Captains: Temporada 2, que seguirá a una colección de capitanes “próximos a ser revelados”, mientras llevan a sus naciones a la montaña más alta del deporte, la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Programada para su lanzamiento después del torneo, esta segunda temporada contará con los goles, los partidos y el drama fuera de la cancha en la búsqueda colectiva por la máxima gloria.

Refiriéndose al anuncio, Charlotte Burr, directora de Estrategia de la FIFA para Medios Digitales y FIFA+, comentó: “FIFA+ se creó para conectar a los fanáticos más de cerca con el juego que aman y esta es la razón por la que Captains: Temporada 1 nos entusiasma tanto, nunca antes una serie nos ofreció una mirada tan íntima al turbulento camino de llegar a una Copa Mundial ni nos hizo sentirnos más conectados que nunca con algunos de los nombres más grandes del fútbol mundial”.

Captains se rueda en todos los rincones del mundo a lo largo de un año y es la última adición a la serie de contenidos originales de FIFA+.

Leo Pearlman, socio de Fulwell 73, agregó: “El primer documental de Fulwell fue acerca de seis futbolistas de estilo libre desconocidos que buscaban a Diego Maradona. Avanzar 15 años y hacer una serie documental sobre seis icónicos capitanes nacionales que buscan llevar a sus equipos a la Copa Mundial de la FIFA es un sueño hecho realidad. Pero esto es mucho más que solo una historia de triunfos y derrotas en la cancha; es una investigación sobre liderazgo, presión mental y física y cómo funciona uno cuando las esperanzas de una nación reposan sobre sus hombros. Esta es la condición humana puesta bajo el microscopio, a través de la minuciosa lente del deporte, el escrutinio y la expectativa al más alto nivel”.