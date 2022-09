Al-Bajad-Mahamand, el árabe que regaló dinero a los poblanos, platica sobre el personaje que es

Se trata de Archie Comedy, influencer y comediante poblano que busca motivar a las personas a salir adelante y a sonreír.

Por Mino D’Blanc.

Archie Comedy es un influencer y actor que a partir de este año 2022 busca motivar a las personas para que puedan salir adelante y vuelvan a sonreír.

Cabe mencionar que antes de dedicarse a la actuación, ha trabajado en diferentes rubros, hasta de mesero. También ha llevado su talento a los circos, tratando de superarse en el día a día. Todas esas experiencias malas y buenas que ha tenido, le han hecho ver que detrás de toda persona siempre hay mucho de gran valor.

Su nombre real es Marco Granados. Se convirtió muy rápido en tendencia en las redes sociales cuando en días pasados a través de su personificación de Al-Bajad-Mahamand, a quien da vida, regaló dinero en el zócalo de Puebla. Actualmente tiene más de 19,000 seguidores en su cuenta oficial de TikTok, que consiguió en muy poco tiempo, al igual que los 14,000 que tiene en su Facebook.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones del periodista Angello Wolf, quien es su jefe de prensa.

MD’B: ¿De qué parte del medio oriente viene Al-Bajad-Mahamand?

ABM: Vengo del centro de Arabia.

MD’B: ¿Por qué decidiste venir a México?

ABM: Me dijeron en México su gente es muy cálida, que tienen mucha cultura y que es un hermoso país a pesar de todas las circunstancias y quise venir a corroborarlo.

MD’B: De todo lo que has visitado de México, ¿qué es lo que más te ha gustado?

ABM: Puebla, sin duda alguna. Es un estado hermoso, gente muy cálida, muy trabajadora.

MD’B: ¿Te consideras influencer?

ABM: No soy influencer, soy comediante. Queremos llevar esto a la comedia, queremos llegar a mucha gente para transmitir sonrisas, queremos hacer cosas que otra gente no hace, queremos hacer diferencia.

MD’B: ¿Cómo es tu comedia?

ABM: Es comedia sarcástica, comedia de situación, de lo que se vive actualmente. Yo estudié un poco a los mexicanos y sé que se ríen de sus propios problemas y eso es lo que queremos llevar hacia la gente.

MD’B: ¿Cuáles son los problemas que más retratas de los mexicanos?

AMB: La falta de trabajo, la inseguridad, lo que pasa todos los días, su día a día. Más que nada problemas de trabajo.

MD’B: ¿Qué temas o problemas de México no expondrías en tus chistes o sketches?

AMB: Definitivamente yo no trataría política, no me meto en esos temas. Mi comedia definitivamente es diferente, fina, inteligente, sarcástica, para el alcance de cualquier persona.

MD’B: ¿Qué opinas del sistema mexicano, independientemente de que en tu comedia no te metas en política?

AMB: Yo respeto mucho el sistema, sea cual sea, de cualquier país, no solo de México. Cada país es diferente y trae su propio sistema. Simplemente lo que nosotros queremos hacer es llevar sonrisas a la gente, no meternos en ese tipo de cuestiones.

MD’B: ¿Por qué decidiste ser comediante?

AMB: Venimos de dos años difíciles de pandemia. La gente necesita reír, necesita salir de esa parte que pasó durante dos años de muchas muertes, de falta de trabajo, de mucha inseguridad y queremos transmitir sonrisas a la gente, que hace falta en todo el mundo, no solamente en México.

MD’B: ¿Cuáles son tus influencias como comediante?

AMB: No tengo influencias, es simplemente es querer hacer reír a la gente y ayudarla de lo que realmente a mí me sobra como personaje árabe que es mucha riqueza.

MD’B: ¿Qué opinas de la comedia mexicana?

ABM: Me encanta la comedia mexicana. Sin duda uno de los comediantes que me han marcado es Andrés Bustamante con su personaje “El Güiri Güiri”, es excelente; para mí es el mejor comediante que ha tenido la historia de la televisión, muy culto, muy preparado.

MD’B: ¿Lo que más manejas en tu comedia es el lenguaje verbal o el lenguaje corporal?

ABM: Totalmente los dos los manejo; manejo estándar y automático. Próximamente va a ser eléctrico también. Con la tecnología ya sabes como está, ya no va a existir papel de baño, ya casi casi va a ser con el Ipad todo. Entonces vamos a manejar esa parte.

MD’B: ¿Por qué decidiste ser un comediante, ser un actor, cuando sé que vienes de una época difícil en tu vida, cuando pasaste muchas carencias en tu infancia, sabes lo que son muchos empleos? ¿Con quién estudiaste? ¿A quién veías?

ABM: El proceso de la vida. La estudiada la llevo desde niño; mi cerebro está diseñado para decir muchas cosas, para hacer reír a la gente y lo quiero desarrollar a nivel profesional y lo estamos logrando. A la gente le está gustando el personaje. Tengo alguien muy fuerte que superar que me gusta y que sé que lo voy a tener que lograr y ese alguien soy yo mismo, yo soy mi propio personaje, yo soy el propio creador. Nosotros vamos a hacer diferencia, no tengo referencia de ningún comediante, sí me gustan algunos, pero el que yo quiero sin duda superar es a mí mismo como persona y como comediante.

MD’B: ¿Cuál fue el momento en el que decidiste tomar el personaje?

ABM: En noviembre de 2021. Desperté y dije: “¿qué quiero hacer? Quiero transmitir”. Vamos para un año con este proyecto, no ha sido fácil, pero sin embargo estamos entregados y lo hacemos con mucho corazón y lo pueden ver; pueden checar contenidos en nuestras redes sociales, todo lo que hacemos es de calidad, es para todos los gustos, sin faltar el respeto a nadie, simplemente llevar corazón a mucha gente.

MD’B: ¿Qué has aprendido de tu personaje?

ABM: He aprendido a que las cosas se deben hacer siempre y cuando tú sales a trabajar y lo haces con el corazón, la gente te responde. Hemos tenido la gracia y la fortuna de que de la mayoría de nuestros seguidores siempre hemos recibido buenas críticas, y sabes por qué, porque salimos todos los días con el corazón a tratar de cambiarle el día a alguna persona. En valores humanos a hacer las cosas bien, rectas, derechas, a dar, recibir; nunca negarle a nadie un saludo, una foto, siempre darlo con el corazón. También he aprendido a hablar un poco más el español, porque a mí se me dificulta; sé que es un lenguaje diferente, en modismos.

MD’B: ¿Qué opinas de ti mismo como persona y como comediante?

ABM: Sin duda mucho corazón, mucha garra, mucho trabajo atrás, un gran equipo de producción. Gente muy acorde a mis planes de a dónde quiero llegar; quiero llegar muy arriba con este personaje, quiero ayudar a mucha gente, quiero transmitir muchas sonrisas y en verdad que traigo un equipo espectacular que me apoya para poder seguir este proyecto.

MD’B: ¿Usarías palabras mal sonantes en tu comedia?

ABM: Por supuesto. Siempre hay forma de decir las cosas; puedo decir una palabra fuerte en diferente forma y puedo decir la misma palabra en tipo comedia y apuesto a que se van a reír en lugar de molestarse.

MD’B: ¿Tienes alguna televisora o alguna empresa productora de espectáculos atrás de ti apoyándote?

ABM: Solamente atrás de mí tengo dos de seguridad ahora. Posteriormente vienen muchas televisoras, pantallas, refrigeradores, hornos de microondas, cualquier tipo de cosas.

MD’B: ¿Has recibido propuestas para participar como invitado o como personaje estable en algún programa de televisión o radio?

ABM: Ahorita no hemos tenido acercamiento. Nosotros estamos trabajando muy duro, tenemos un objetivo, no estamos buscando eso. En verdad salimos todos los días con el corazón a ayudar a la gente, a transmitir buena sonrisa, buena vibra, un abrazo, unas palabras. En verdad hemos recibido muchas bendiciones de la gente y yo no estoy enfocado en alguna televisora o en algún acto lucrativo sobre el personaje; estamos enfocados en querer transmitir un poquito de vida a la gente.

MD’B: ¿Esto lo vas a hacer solamente en Puebla, o lo vas a hacer a nivel nacional?

ABM: Lo voy a hacer a nivel mundial. Terminando aquí en Puebla voy a Acapulco, Guerrero, a llevar alegría a la gente. Posteriormente regreso del viaje y salgo a Nueva York, porque sé que hay muchos poblanos allá.

MD’B: ¿Empezaste en Puebla con esto, o ya lo habías hecho en otros estados?

ABM: Empezamos en Puebla con este proyecto porque me encanta la ciudad, me encanta la gente, es una de las ciudades tranquilas, limpias, seguras, aquí en México y la verdad es que me llevo muchas sorpresas de los poblanos.

MD’B: Del tiempo que llevas dando vida al personaje, ¿qué es lo que no volverías a hacer y por qué?

ABM: Faltarle el respeto a mi palabra. Si yo digo que voy a regalar diez pesos, lo tengo que hacer. A lo mejor antes no lo hacía; ahora el personaje me está llevando a ser mejor persona cada día y lo quiero transmitir a través de la gente.

MD’B: Tomando en cuenta el pasado difícil que has tenido, ¿qué le puedes decir como persona a tu pasado?

ABM: Va a sonar presuntuoso lo que te voy a decir, pero yo la verdad es que no recuerdo mi pasado. Me ha hecho la persona que soy ahora, pero estoy enfocado en mi futuro, en mi presente, en lo que yo estoy haciendo ahora y hacia dónde voy. El pasado ya pasó, hoy vivo lo que estoy viviendo y mi sueño es llenar grandes escenarios, salir extasiado del alma de gente que le haya yo cambiado el momento una o dos horas de su vida. Gracias a mi pasado estoy aquí y hay que aprender a soltarlo.

MD’B: ¿Piensas regresar a Arabia con tu comedia?

ABM: Después de un viaje por todo el mundo de dos o tres años, espero regresar a Arabia, si es que no me encuentro a alguna latina por aquí y yo quedarme.

MD’B: ¿Has tenido acercamiento con personas árabes o de decendencia árabe que viven en Puebla? Tomemos en cuenta que hay una gran comunidad de árabes, de sirios, de libaneses y de personas de esa región del mundo.

ABM: Lo máximo que me he acercado son a las taquerías en donde venden tacos árabes; en verdad entre la gente que son de mi misma línea económica como que son un poco envidiosos, no comparten el gusto de llevar alegría, de llevar comedia, de llevar sonrisas. Ellos quieren ganar mucho dinero y yo no, y yo quiero repartir momentos gratos. La verdad es que no me importan ellos, me importa el personaje de Al Bajad Mamad.

MD’B: ¿Te gustan los tacos árabes?

ABM: Excelente preparación y sabor. A parte me voy enamorado de la gastronomía de Puebla, tiene mucha gastronomía. Probamos cemitas, tacos árabes, pelonas, tostadas, de todo probamos; de hecho, subimos de peso. El camello me va a regañar cuando yo regrese.

MD’B: ¿Por qué los medios de comunicación, sean del formato que sean, tienen que hablar de ti?

ABM: Porque Al-Bajad-Mahamand simplemente viene a hacerlo de corazón y yo creo que la gente tanto buena como mala, debe ser buena y recíproca con el personaje.

MD’B: ¿Qué es prensa buena y qué es prensa mala para ti?

ABM: Buenos comentarios, malos comentarios. Hay gente que puede pensar y decir mil cosas malas, pero como estamos enfocados en llevar alegría a la gente, no importan los malos comentarios. Importa lo que realmente recibo de la gente que son muchas bendiciones, muchos abrazos, eso es lo que a mí realmente me importa.

MD’B: ¿Cuál es tu sueño como comediante?

ABM: Mi sueño y como está creado el proyecto desde hace casi un año, es crear una casa productora de talentos. Hay mucho talento en México y queremos llevar a gente que a lo mejor no tiene el recurso y nosotros impulsarlos a ellos. Ya que Al-Bajad-Mahamand no puede estar al alcance en cuestión de tiempo en algún evento, podemos tener otros talentos a través de la casa productora. Ese es el sueño de llevar a gente que realmente tiene talento, de poderlos apoyar a realizar sus sueños.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

ABM: Agradecer mucho a los medios de Puebla, agradecer a toda la gente cálida. Me llevo mucho corazón de ustedes. Lo único que les pido es que vean nuestro contenido, en verdad es de calidad, se hace con el corazón. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, hay para todo tipo de gustos, jóvenes, adultos; es un contenido que lo puede consumir cualquier tipo de personas.