Rubén Moreira pide a senadores del PRI votar con Morena el tema de la Guardia Nacional

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el lunes 19 de septiembre del 2022.

PREGUNTA.- Preguntarle sobre esta votación que va a haber hoy en el Senado, en comisiones, de la ley que aprobaron aquí. Sin embargo, el PRI en el Senado insiste que va en contra, la oposición va en contra, parece ser que esta ley que se aprobó aquí de la Guardia Nacional no sale.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Le voy a decir por qué voté yo a favor. Porque en mi estado la tranquilidad llegó cuando nos pusimos a trabajar con el Ejército.

No creo que en este país en 18 meses se pueda prescindir del Ejército, por lo tanto, hago un llamado a todas, a las y los senadores, a que revisen la condición de sus estados.

A los senadores de Guanajuato, en 18 meses ¿van a retirar al Ejército a los cuarteles? Yo creo que sería, lo digo en el mejor de los planes, sería una terrible desgracia para ese estado.

A los senadores de Zacatecas les digo lo mismo, a los de Nuevo León, a los de Jalisco. Jalisco tiene dos municipios sin autoridades. Entonces les digo, piensen en eso.

Habrá que construir otros temas, presupuesto para los municipios y para los estados, pero hago un paréntesis: cuando lo hubo tampoco formaron policías muchas entidades, y ahí están las cifras.

Entonces yo voté por eso, porque estoy del lado de la seguridad, porque conozco lo que es luchar contra el narcotráfico y los graves efectos del narcotráfico.

Respeto mucho las opiniones de mucha gente, pero están desfasadas de lo que pasa en la realidad nacional.

PREGUNTA.- ¿Hablaron los senadores para que votaran de manera unánime o no, hubo un contacto con ellos, hubo un cabildeo de parte de los diputados?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Esta semana no he platicado con ellos. Ellos me invitaron a platicar la semana pasada y les dije cuál era el sentido de mi voto. Quedaron de que esta semana nos volvíamos a juntar, ya no me han dicho nada. Estamos abiertos para dialogar.

Pero no va a haber paz en este país si apresuramos en 18 meses el regreso del Ejército a los cuarteles, y de la Marina. No hay forma de reponer eso.

Chihuahua apenas tiene 800 policías, es lo que tiene Chihuahua, con eso no va a enfrentar el crimen.

Con todo respeto, hagamos a un lado las posturas políticas y centrémonos en lo que es la seguridad.

PREGUNTA.- También se sabe, que hay legisladores, no solamente diputados, senadores, incluso gobernadores y presidentes municipales que están presionados por el narcotráfico, de que ellos les dicen qué hay que hacer y qué no, entonces como que están entre la espada y la pared.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Todos los gobernadores le llaman al Ejército -yo fui gobernador- y todos los gobernadores, y ves preocupados a los gobernadores de muchos partidos porque sus senadores no los quieren apoyar. Apoyen a sus gobernadores.

En el norte de Nuevo León si no se hace algo en materia de seguridad, va a ser un territorio perdido, en los mismos términos que está hoy Guanajuato.

Coahuila por ejemplo hoy tiene ya dos zonas militares, tienen 7 mil, 8 mil efectivos y trabajamos en perfecta coordinación con ellos, y por eso tenemos paz.

Claro, yo lo he dicho en varias ocasiones, la seguridad no es responsabilidad de un orden de gobierno, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

Cómo es posible que en Jalisco tengan dos municipios sin autoridades, hombre, eso es impensable en Coahuila.

PREGUNTA.- ¿Habrá sanciones para los diputados que votaron en contra y en abstención?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Aquí no se sanciona a nadie, aquí no se sanciona. Todos votamos en conciencia.

PREGUNTA.- ¿Les dijeron ellos por qué su voto en contra?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Una de las compañeras tuvo un deceso de un familiar muy, muy cercano, y ella, 2 o 3 días antes ya estaba en el hospital con ella, con el niño, entonces yo ahí eso lo entiendo. Y los otros, bueno, cada quien vota como es su conciencia.

PREGUNTA.- ¿Fueron posiciones políticas entonces, lo que usted está criticando, las de ellos, en lugar de pensar …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Es conciencia. Yo voté en contra el IVA, y no pasó nada, en el 2009.

PREGUNTA- ¿No se rompe la Alianza después de estas declaraciones que hace Marko Cortés, que ya no confían en Alejandro Moreno, que se perdía la confianza?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- La Alianza no se va a romper por el PRI, y la única posibilidad que tenemos de tener triunfos es juntos.

La Alianza no se va a romper por el PRI. Pero el PRI también tiene que tomar sus decisiones. Por ejemplo, nosotros estamos en favor de la seguridad, mañana tendremos conferencia de prensa para el tema del Presupuesto y ustedes van a ver el sentido de nuestro proyecto de presupuesto.

PREGUNTA.- Usted la vez pasada mencionaba de esta carta como de intención que los hacía firmar Felipe Calderón cuando era presidente, ¿en qué consistía realmente esto, porque causó un poco de …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues la verdad. Días antes de que yo tomara protesta, me hicieron llegar un convenio para que las Fuerzas Armadas actuaran en Coahuila, y no me refiero a los delitos del orden común, sino a los delitos del orden federal.

Y bueno, yo sabedor de la urgencia que había la firmé, y además con el futuro fui colaborando con el Ejército, en mi gobierno se construyeron tres cuarteles por aproximadamente unos mil 500 millones de pesos, más otros cuarteles pequeños.

El Ejército Mexicano es de lealtades, nunca ha dado un Golpe de Estado, y les voy a decir por qué, porque el Ejército Mexicano salió del pueblo.

El ejército de los aristócratas, ese murió con el porfirismo, ese era el de los aristócratas, por eso perdieron luego, luego.

PREGUNTA.- ¿Pero ese acuerdo era bueno para los estados o no?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, pero si no lo firmaban no iban.

PREGUNTA.- O se los retiraban, dicen que según los caprichos.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo supe de dos o tres ocasiones que en otros gobiernos retiraron el Ejército, el presidente Calderón, por algún tipo de desencuentros.

Pero la paz se logra cuando hay coordinación, y son los tres órdenes de gobierno. Yo no digo que Calderón no haya luchado contra el narcotráfico o que Peña no lo haya hecho, pero donde ha habido éxito es cuando los gobernadores asumen la responsabilidad, porque son los que están más cerca y necesitan el apoyo del Ejército.

Esa es la fórmula de Coahuila, 4.7 homicidios por cada 100 mil personas, y va bajando. Y déjenme le digo, Zacatecas 109, Guanajuato 73, esos son los números, cómo se atreven a no trabajar en seguridad.

PREGUNTA.- Pero eso fue antes de que se creara la Guardia Nacional, ahora que está la Guardia Nacional como que es un sinsentido …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Discúlpeme, ahí están los efectivos, son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy distintas. Yo lo he dicho, o estamos con el Ejército o estamos con el narco, y se lo digo porque yo luché contra el narco y sigo luchando contra el narco, y le hablo con resultados.

A mí me parece muy interesante lo que mucha gente dice, pero eso no tiene sentido de la realidad. En la realidad pasan otras cosas.

PREGUNTA.- ¿En protección civil hemos avanzado o no?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bastante, mucho, mucho se ha avanzado en protección civil, mire este simulacro, mire que la desgracia del 2017, los efectos no fueron tantos como hubieran podido ser, si no hubiéramos avanzado tanto en protección civil y es una cultura que tenemos todos que respetar y que abonar.

Y por cierto, ahí está el Ejército. Ayer, allá en el sur del Estado de México y en Oaxaca, a los que vimos fue al Ejército, ayer no se quejó nadie, ¿no se militarizó la protección civil o qué?

PREGUNTA.- ¿Y los presupuestos para protección civil?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Mañana vamos a tener conferencia de prensa, si ahorita te digo, no vas a ir mañana, va a ser estelar, anuncios potentes.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Del PRI, nosotros tenemos una postura social.

PREGUNTA.- ¿Y ya hicieron (…) con los senadores?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, yo no. Yo soy diputado.

PREGUNTA.- Pero usted fue y se reunió con ellos.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Si ellos me invitan, me vuelvo a reunir con ellos. Es más, yo hice el contacto para tener la reunión con ellos.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- A todo mundo, aquí en la Cámara, a las compañeras y compañeros de protección civil, que ordenadamente llegamos a la plaza y repetimos lo que es el simulacro.

Entonces este 19 de septiembre de nueva cuenta vuelve a acontecer un sismo, pero hoy las cosas son distintas.

PREGUNTA.- Se ve distinto el rostro de la ciudad, digo, hasta ahora no se ha reportado algo de gravedad, estamos a la espera…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Espero que no pase nada, espero que la experiencia que este país ha adquirido del 85, del 17, y ahora nos sirve para que no pase ninguna pérdida mayor.

Pero hoy funcionó todo acá, y mi reconocimiento a los trabajadores de la Cámara que actuaron puntualmente.

PREGUNTA.- Aquí especialmente en San Lázaro se trabajó mucho después del sismo del 2017, precisamente para el reforzamiento, por la cuestión de hundimiento y eso, ¿cómo ve ahorita pues…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues ustedes ven, no pasó nada y hay que hacer caso a lo que están pidiendo acá los compañeros de protección civil.

Muchas gracias.