Atlas: Se medirá al New York City, de la MLS, en la Campeones Cup

Partidazo. Ester miércoles el Atlas tiene una cita con su historia para sumar más títulos a su palmarés, como ya lo hizo recientemente, y tendrá que viajar a Estados Unidos para enfrentarse en la Campeones Cup ante el New York City, equipo que se coronó en la MLS la temporada pasada.

Y es que la Campeones Cup es un partido que se disputa entre el equipo victorioso de la MLS contra el de la Liga MX, por lo que el Atlas al ser el Bicampeón (AP2021 y) CL22 y ser el campeón de campeones tiene la misión de representar a México.

A pesar de su mal momento en la Liga, donde son penúltimos, Diego Cocca mandó a un equipo alternativo al juego contra San Luis del domingo, y se guardó a los titulares para dar un golpe de autoridad en Nueva York y traerse la copa para la Liga MX.

Por su parte, el New York City no la pasa tan mal, pues en cuarto de la Conferencia Este de la MLS y se encuentra preparado para afrontar los Playoffs en busca de un bicampeonato.

Será este miércoles 14 de septiembre cuando el Atlas viaje al Yankee Stadium en busca de poder alzarse con otro trofeo, pero no la tendrá fácil cuando se mida al New York.

🏆 This is how the two champions got to the big game!

🏟 Here are some things to know before the big finale at @YankeeStadium

🔜 @NYCFC🆚 @AtlasFC_en

📅 September 14th

⚽ #CampeonesCup

🎟 https://t.co/M09RnJk4DO pic.twitter.com/UP9pSc9ksF

