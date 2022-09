Carmen Campuzano, la cuarta eliminada de “MasterChef Celebrity 2022”

EL UNIVERSAL

¿Qué pasó en el último episodio de MasterChef Celebrity?

Los participantes que estaban con mandil negro tenían que seguir las instrucciones del chef Fernando Martínez Zavala, luego de que impartiera una clase magistral para prepararlos para el reto de eliminación, el cual tenía como propósito cocinar para las niñas y los niños de forma divertida y creativa.

Sin ir al mercado, los participantes que estaban en la cuerda floja tenían que hacer un “lunch” perfecto con los elementos que se les dio en una canasta, en el que había betabel, lechuga, huevos, zanahorias, ajo, cebolla, arroz, leche, queso parmesano, jengibre y uno que otro ingrediente que debían de ser mezclados debidamente.

“El reto de hoy es llevar a cabo una sorpresa para nuestros niños, sabemos que el reto más importante cuando se cocina en casa y el tiempo es limitado es justo ese: hacerlo rendir”, dijo Martínez Zavala.

Lo que más le agrada a un pequeño, comentó el invitado, es tener una variante de muchos snacks y poder elegir entre la variedad.

“Yo me imaginaba una hamburguesa y ya que nos empiezan a decir ahorita toda la parafernalia para preparar un lunch”, expresó Campuzano en el confesionario.

Las celebridades Talina Fernández, Macky González, Alejandra Toussaint, Alan Ibarra y Campuzano tuvieron 45 minutos para cocinar guiados por Fernando Martínez, para luego detenerse y llevar a cabo ya el muy famoso “manos arriba”, luego de los 15 minutos que se les concedieron para emplatar.

“Necesitamos formar niños sanos primero que nada y con una formación alimentaria”, expresó Martínez.

El primer platillo debía de asemejarse a una ensalada rusa con un toque original; cortaron cubos de papa con todo y cáscara, cortaron el brócoli, e hicieron una especie de crema agria colocando un poco de crema en un bowl, al que le añadieron aceite de oliva, sal y pimienta.

“Siento mucho la presión del tiempo porque son 45 minutos para hacer muchísimas cosas, algo interesante se va a hacer con esto. Mi corazón estaba consternado, es una lucha, un esfuerzo”, comentó la Campu, quien mostró dificultades para seguir el paso del chef invitado.

“El chef tiene toda la práctica del mundo, va muy rápido, me estoy atrasando”, añadió la modelo y también DJ.

La col la cortaron en julianas muy delgada y la colocaron en la crema que prepararon anteriormente, le pusieron cebollín fresco y unas gotas de limón. El atún lo sacaron de la bolsa, lo cortaron en cubos muy pequeños, así como también usaron una manzana verde y pepino que colocaron en un recipiente.

Las dificultades de Carmen Campuzano en la competencia

“Efectivamente yo tengo mi dedo reimplantado, pero obviamente a ese tipo de cuestiones y tareas el movimiento es un poco más lento a pesar de que no se nota nada”, dijo Carmen, sin embargo, no se dio por vencida.

“Nunca lo he contado, pero hace 20 años tuve un accidente y mi dedo índice de la mano derecha se desprendió por lo cual me lo tuvieron que reimplantar, jamás había hablado de eso”, confesó Carmen

Los huevos cocidos los limpiaron y cortaron en dos a lo largo, las yemas las pusieron en un recipiente para hacer un puré con aceite de oliva, sal, pimienta y una cucharada de leche.

El camote lo cocieron, después le colocaron un cubo de mantequilla para triturarlo y ponerle un chorro de leche y miel, con lo que hicieron una pasta.

La chef Betty Vázquez pasó por la estación de Campuzano y le recordó que el reto de ella era el de montar bonito. “Ese es tu coco”, fue este el motivo de la eliminación de Carmen.

Después de probar los platos, los jueces decidieron que el mejor fue el hecho por Alan Ibarra, a quien mandaron directamente al balcón y el peor fue el de Carmen.

“El sabor yo lo siento bien en general, está bien la sazón, sin embargo lo veo todo atiborrado, muy aglutinado. Es importante las bases del reto a mí en sabor me gusta, está rico, pero me hace ruido que las cosas que se pidieron no todas están”, le explicó el chef José Ramón Castillo.

Camen, entre lágrimas, dijo que le generó tensión y estrés el problema de su dedo opuesto, en donde tiene menos movilidad y entorpece sus movimientos.

Vázquez la tomó de las manos y le pidió que no se detuviera “eres grande Carmen, has superado muchísimas cosas, el estar aquí, yo sé que es un reto”.

Antes de dejar el mandil y retirarse del foro de televisión, la modelo dio las gracias por las críticas de los tres chefs, porque la hicieron crecer-

Alejandra Ávalos expresó que le da tristeza que se vaya una gran compañera, “una amiga, que se empeña en superarse y mejorar”.