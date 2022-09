Cátedra de Estudios de Género de la UDLAP reflexiona sobre la cosificación de lo femenino

Staff/RG

“Actualmente en las redes sociales se presenta el fenómeno de cosificación en mujeres cada vez más jóvenes”.

Cholula, Puebla, a 11 de septiembre de 2022.- La Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), reunió a estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales con la Dra. Asunción Bernárdez Rodal de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, quien impartió una charla que tuvo como temas centrales la cosificación de las mujeres y la muñequización de lo femenino analizado desde la perspectiva del ecofeminismo.

La charla: Ecofeminismo: «muñecas» y «heroínas», fue un espacio en el que la Dra. Bernárdez invitó a los asistentes a reflexionar cómo se construye el imaginario colectivo sobre la feminidad; también explicó que existen muchos estereotipos de la feminidad como el de la “mujer muñeca”, tema central de esta plática que se centra en ver a las mujeres como artificiales e inorgánicas. Así pues, reveló que la forma en que las mujeres se arreglan y maquillan en occidente tiene que ver con el proceso de muñequización, “fíjense en todas estas metáforas que ha habido en la publicidad, de que lo ideal es tener la piel de terciopelo, los dientes de nácar, los labios de carmín, es esa idea del cuerpo que no cambia, que no es natural y que, aunque pase el tiempo no envejece”.

Asimismo, reconoció que en los medios de comunicación se reproducen estas narrativas, “en las pantallas los hombres miran mientras las mujeres aparecen como objetos sexualizados y cosificados, hechos como elementos inmateriales para la satisfacción de la mirada masculina”. Compartió que esto se ve reflejado actualmente en las redes sociales, “hoy lo vemos representado a veces por niñas muy jóvenes que perciben claramente que el cosificarse da puntos. También podemos decir que los medios de comunicación antes cosificaban a las mujeres; la pregunta es ¿qué pasó hoy en día con las redes sociales?, donde somos o son las propias mujeres las que se auto cosifican”; ante esto, mencionó a las modelos y blogueras que persiguen estándares de bellezas relacionados a muñecas o personajes ficticios, citando como ejemplo a Dakota Rosa y Venus Angelic.

Finalmente en la sesión de diálogo con los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, la Dra. Asunción reconoció que hay un mercado de cuerpos perfectos que juega con la fantasía de que el tiempo no pasa, “el mercado de las cirugías estéticas es enorme en mujeres y hombres, esto lo vemos reflejados en los medios”; así mismo, hizo hincapié que no hay que culpar a la mujer por perseguir estándares de belleza: “En un mundo donde la exigencia de la corporalidad femenina es tremenda, yo no voy a culpar a ninguna mujer por querer pasar por eso, porque que el sistema te engaña”, finalizó. Si desea ver la tercera charla de esta cátedra: Ecofeminismo: «muñecas» y «heroínas», está disponible a través de TVUDLAP.