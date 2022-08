Concluye Mes de la Juventud

_- Actividades como “Jóvenes Talento”, la entrega del “Premio Municipal de la Juventud”, la “Feria del Empleo” y la “Primera Carrera por la Juventud” se llevaron a cabo para celebrar a este sector de la población._

RDS/STAFF

El cierre de las actividades del “Mes de la Juventud” tuvieron como testigo a la Arena BUAP, espacio que albergó la Ponencia Magistral “Violencia Digital” a cargo de la activista Olimpia Coral Melo Cruz, quién, en el marco de esta clausura, recibió un reconocimiento de parte del Gobierno Municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez.

Para el edil capitalino, “el rumbo de Puebla y el rumbo de México no se puede construir si no están los jóvenes, y que quede claro que los jóvenes no son el futuro de México, ni el futuro de Puebla, son el presente” resaltó, por lo que se realizaron diversas actividades este mes en su honor, fue una prioridad para su gobierno.

En ese sentido, Liliana Ortiz Pérez, Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema Municipal DIF, destacó que las y los jóvenes son inspiración para todos pues “donde encuentran una causa justa levantan la voz y logran cambiar una realidad”.

Es por ello que, de acuerdo a Karla Martínez Lechuga, Directora del Instituto Municipal de la Juventud, todas y cada una de las actividades efectuadas durante este mes fueron diseñadas tomando en cuenta las necesidades de este sector poblacional.

Por lo que, mediante actividades como Jóvenes Talento, la entrega del Premio Municipal de la Juventud, la Feria del Empleo, la Primera Carrera por la Juventud y muchas otras más, la administración de Rivera Pérez, mostró su compromiso y apoyo a las causas y necesidades de estos mismos.

En este cierre acompañaron las regidoras Christian Lucero Guzmán Jiménez y Vanessa Rendón Martínez; el regidor Leobardo Soto Enríquez; Karina Romero Alcalá, Secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género; y José Luis López Serrano, Director de Cultura Física de la BUAP.