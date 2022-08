David Bowie “Moonage Daydream” es la nueva película de Breet Morgen

El álbum que acompaña a la cinta presenta canciones de la carrera de Bowie.

Incluye material inédito, mezclas únicas creadas para la cinta.

Por Mino D’Blanc

“Moonage Daydream” es la nueva película de Brett Morgen, por lo que Parlophone Records acaba de anunciar el acompañamiento musical de la misma.

Esta cinta que será estrenada en cines en el mes de septiembre, ilumina la vida y el genio de David Bowie, uno de los artistas más prolíficos e influyentes de nuestro tiempo. Contada a través de imágenes actuaciones y música sublimes, caleidoscópicas y nunca antes vista, la odisea cinematográfica experimental del largometraje de Brett Morgen (“The Kyd Stay in the Picture”, “Kur Cobain: Montage of Heck”, “Jane”) explora el viaje creativo, musical y espiritual de David Bowie. Es la primera película aprobada oficialmente sobre el artista y la trama es narrada por él mismo.

El álbum que acompaña a “Moonage Daydream” presenta canciones que abarcan la carrera de Bowie e incluye material inédito, mezclas únicas creadas para la película y este lanzamiento junto con diálogos de él mismo.

Los aspectos más destacados incluyen un popurrí en vivo inédito de “The Jean Genie / “Love Me Do / “The Jean Genie” grabado en vivo en el concierto final de Ziggy Stardust en Hammersmith Odeon en el año de 1973, con Jeff Beck en la guitarra. Otras rarezas incluyen una versión del favorito de Hunky Dory “Quicksand” y una versión en vivo inédita de “Rock ‘n’ Roll With Me” del legendario “Soul Tour” de 1974.

El primer tema que será lanzado es “Modern Love (Moonage Daydream Mix)”, uno de los éxitos mundiales más grandes y queridos de David Bowie. Esta versión es una mezcla única que comienza con el sonido de piano aislado de la pista, se desarrolla en el coro antes de terminar con los coros a capella que ofrecen una versión de los elementos individuales que crean el clásico conocido mundialmente.

“Moonage Daydream” se estrenará bajo la distribución de Cinépolis y estará disponible en formato IMAX el viernes 16 de septiembre en las principales ciudades de México, así como en más de 30 salas en toda la república mexicana en formato 2D. La preventa de boletos para las proyecciones estará disponible el próximo viernes 2 de septiembre vía cinepolis.com.mx.

El álbum será lanzado digitalmente el viernes 16 de septiembre, 2CD el viernes 18 de noviembre y 3LP en 2023.