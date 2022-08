miR Scientific lanza “Vístete de Azul ” el 1 de septiembre de 2022, como el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Próstata

PRNewswire

miR Scientific, LLC anunció el lanzamiento de un evento nacional #CanDoBlue para crear conciencia sobre la necesidad de realizar pruebas generalizadas de cáncer de próstata durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Próstata 2022 (también conocido como “PCAM”). El 1 de septiembre, Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Puerto Rico iluminarán simultáneamente docenas de monumentos y edificios de azul para llamar la atención sobre la necesidad urgente de que los hombres se hagan la prueba de este tipo agresivo de cáncer.

En toda América del Norte, septiembre es reconocido como el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Próstata por expertos en atención médica, defensores y organizaciones preocupadas por la salud de la próstata de los hombres. El objetivo de miR Scientific es introducir #CanDoBlue y #VísteteDeAzul en las conversaciones sobre salud de los hombres en Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos, Puerto Rico, Singapur y otros mercados globales. Para Puerto Rico, el hashtag que destacará el evento ha sido adaptado a #VísteteDeAzul.

El mes pasado, la compañía anunció que la prueba de cáncer de próstata miR Sentinel™ está disponible comercialmente en los Estados Unidos, Puerto Rico y mercados internacionales seleccionados. miR Sentinel™ es una nueva prueba molecular basada en orina que analiza un pequeño ARN no codificante utilizando un algoritmo bioestadístico patentado. La prueba miR Sentinel™ evalúa el riesgo de cáncer de próstata agresivo y está destinada a ayudar en la detección y el manejo clínico de hombres de >45 años de edad con riesgo de cáncer de próstata.

Se estima que 268,490 hombres serán diagnosticados con cáncer de próstata en 2022 según la Sociedad Americana del Cáncer. La visión de miR Scientific es revolucionar el manejo de la enfermedad del cáncer de próstata mejorando la accesibilidad y la precisión de las herramientas utilizadas para evaluar el riesgo personal de cada hombre de esta enfermedad agresiva. Para lograr esto, necesitamos crear conciencia sobre la urgencia de hacerse la prueba”, dijo Sam Salman, presidente y CEO de miR Scientific.

“Creemos que la prueba miR Sentinel™ ofrece a los pacientes y proveedores un medio no invasivo para evaluar con precisión el riesgo de cáncer de próstata de un hombre, lo que podría reducir las biopsias innecesarias y las complicaciones relacionadas con la biopsia en hombres con bajo riesgo de cáncer de próstata clínicamente significativo, al tiempo que prioriza los recursos de diagnóstico y tratamiento para aquellos hombres que potencialmente albergan cáncer de próstata clínicamente significativo”, agregó Salman.

En Puerto Rico, donde la compañía realizó pruebas exhaustivas, el cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres y la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres. La tasa de cáncer de próstata en la isla es un 149% más alta que en los Estados Unidos continentales y tiene un 65% más de probabilidades de ser diagnosticada en una etapa tardía de la enfermedad. Desde octubre de 2019, miR Scientific se ha comprometido a mejorar los resultados del cáncer de próstata para los hombres en Puerto Rico y creó una coalición de médicos, académicos, universidades y el gobierno para crear un movimiento que la compañía espera que aliente a los hombres a hacerse la prueba.

El primer Mes de Concientización sobre el Cáncer de Próstata en Puerto Rico se observó en septiembre de 2021. miR Scientific trabajó en estrecha colaboración con el Gobernador Pedro Pierluisi y el Senado de Puerto Rico para llamar la atención sobre un tema que rara vez es discutido por los hombres puertorriqueños.

“#VísteteDeAzul es un movimiento global que comenzó en Puerto Rico y ahora se está expandiendo a los Estados Unidos y otros mercados globales. Los socios de nuestra coalición han firmado acuerdos para ayudarnos a educar, empoderar e involucrar a otros para crear conciencia sobre el cáncer de próstata. Nuestros socios incluyen Puerto Rico Urological Group, Empresas River Siaca, Grupo Ferré Rangel, D Group Equities Management Corp. , ZERO – The End of Prostate Cancer, Fans for the Cure, Puerto Rico Consortium for Clinical Investigation, Partnership for Modern Puerto Rico, Synercode, PR5G, Health Front Group, Puerto Rico Federal Affairs and Administration, y San Juan Bautista School of Medicine Clinical Research Unit señaló Arminda “Mindy” Figueroa, Jefe de Gabinete y Gerente de País para Puerto Rico.

Los resultados del reciente estudio clínico de miR Scientific realizado en múltiples sitios dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico se presentaron en la reunión anual de la Asociación Americana de Urología 2022. Los resultados muestran que en la cohorte de estudio de ~1100 hombres, la prueba miR Sentinel™ identificó evidencia molecular de cáncer de próstata en hombres en riesgo con una sensibilidad del 98,5% y distingue clínicamente no significativa (nominalmente sin evidencia patológica de cáncer de próstata y grupo de grado 1), del cáncer de próstata clínicamente significativo (nominalmente grupos de grado 2-5) con una sensibilidad pronóstica del 83% 2.

Puede encontrar información adicional sobre la prueba de cáncer de próstata miR Sentinel™, así como información sobre cómo acceder a la prueba, visitando miRSentinel.com o llamando al 855-55CALLMIR desde los Estados Unidos o al +1 (855) 552-2556.

¡Únete al movimiento #VísteteDeAzul! Para obtener más información, visite CanDoBlue.org/es

Acerca de miR Scientific:

miR Scientific, LLC es una compañía de atención médica comprometida con la transformación de la gestión global del cáncer al proporcionar detección, caracterización y monitoreo tempranos y altamente precisos de la enfermedad. La miR Disease Management Platform® de la compañía se desarrolló para ayudar a los proveedores a manejar eficazmente las enfermedades dirigidas, inicialmente centradas en los cánceres urológicos.

La plataforma impulsa la prueba de cáncer de próstata miR Sentinel™, una prueba de orina de biopsia líquida que puede detectar, clasificar y monitorear con precisión el cáncer de próstata basado en el interrogatorio de ARN pequeños no codificantes extraídos de exosomas urinarios.