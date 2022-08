Se presentó el Gran Premio Arzyz Metals, sèptima fecha de Nascar México

Staff/RG

Se realizó la presentación vía zoom de la séptima fecha de NASCAR México, Gran Premio Arzyz Metals que se disputará en el Autódromo de Monterrey el 27 y 28 de agosto.

Humberto García, Director Operativo de NASCAR México, anunció que el trazado donde se correrá será el conocido como “Frijol” es cual está siendo objeto de algunas mejoras. Hizo saber además que los boletos se venden a través de thticket.mx a un costo de 150 pesos los plata y 250 pesos los oro.

El directivo de NMS dijo además que en Monterrey se realizara la campaña social que también realiza NASCAR USA del Speed Bear, que será encabezada por la esposa del gobernador de Nuevo León y presidenta del DIF estatal, Sra. Mariana Rodríguez, en una visita al Hospital Materno Infantil donde se les entregarán ositos a los niños y donaciones de Fundación Carlos Slim a esa institución.

La Marshall del evento será Carolina Valadez “La Morocha” quien dijo que era un honor haber sido invitada por NMS paras un evento tan importante y que era magnífica la campaña que se realizará con el Speed Bear, por todo lo que significa para los niños.

Rubén García de Canel´s-Logitech y Abraham Calderón de Commscope-Telcel que marchan en el primero y segundo lugar del campeonato, además de Enrique Baca de Arzyz Metals y Marcelo Ramírez de Red Cola, manifestaron que para muchos será la primera vez que correrán en el “Frijol”, de allí la importancia de los entrenamientos del sábado.

Calderón comentó que ya está lloviendo en Monterrey y que ahora solo falta que le gane a Rubén para poder pasar al liderato en las posiciones: “Creo que será una gran carrera porque es un trazo en el que el público podrá ver pasar los autos más seguidos”.

“La intención es ampliar las diferencias en las posiciones, aunque sé que no será nada fácil, de todas maneras no cambiaremos nuestra estrategia que tenemos desde que arrancó la temporada, la cual hasta ahora nos dio buenos resultados”, aclaró Rubén García.

En lo que se refiere a Enrique Baca comentó que es muy importante porque si bien no nació en Monterrey se siente Regio y además es la tierra de su patrocinador, Arzyz Metals, a quien quiere entregarle buenos resultados.

“Me adapté totalmente a la categoría y si bien no he corrido en el “Frijol”, creo que no habrá problemas para adaptarme durante las prácticas. Hay muchos factores que harán de esta carrera un gran evento y convocó a todos los regiomontanos a concurrir el 28 de agosto al Autódromo de Monterrey”, expresó Marcelo Ramírez.

Todos los pilotos coincidieron en opinar que el calor será factor muy importante a tener en cuenta y hablaron de la importancia de la labor con el Speed Bear, que tanta alegría les llevará a los niños.

…