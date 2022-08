Encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición (enoen) Puebla segundo trimestre de 2022

Staff/RG

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al trimestre abril-junio de 2022 para el estado de Puebla. Con respecto al segundo trimestre de 2021, se observa lo siguiente:

La Población Económicamente Activa (PEA) pasó de 3 024 303 a 3 090 458 personas.

La población ocupada aumentó en 94 622 personas.

El número de personas ocupadas en actividades terciarias se ubicó en 1 634 781. Los mayores aumentos se dieron en los sectores servicios diversos, y restaurantes y servicios de alojamiento, con 37 885 y 37 819 personas ocupadas más, respectivamente.

Las y los ocupados en pequeños establecimientos y en micronegocios incrementaron en 70 656 y 23 434 personas, respectivamente.

La población subocupada pasó de 385 021 a 286 018 personas.

A nivel estatal, la tasa de desocupación pasó de 4.0% a 3.0% a nivel estatal.

Situación de la fuerza de trabajo en el estado de Puebla

En el segundo trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) del estado de Puebla, es decir, la que la semana pasada a la entrevista se encontraba ocupada o desocupada, fue de 3 090 458. Esta cifra contiene 66 155 personas más que en el mismo periodo del año anterior.

Según sexo, la PEA masculina fue de 1 843 431, un aumento de 43 556 hombres. La PEA femenina fue de 1 247 027; 22 599 mujeres más que en el segundo trimestre de 2021.

En el segundo trimestre de 2022, la tasa de participación económica fue de 60.5 % de la población en edad para trabajar, igual porcentaje que en el segundo trimestre de 2021.

La tasa de participación económica masculina fue de 78.5 %, cifra superior en 0.4 de punto porcentual. La femenina fue de 45.2 %, cifra inferior en 0.2 de punto porcentual, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En el segundo trimestre de 2022, la población ocupada, que son las personas que trabajaron en la semana anterior a la entrevista o a quienes no trabajaron esa semana, pero mantenían un vínculo laboral con la unidad económica para la que trabajan, representó 97.0 % de la PEA.

La población desocupada, que es aquella que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 3.0 % de la PEA. Para los hombres, 97.1 % de la PEA se mantuvo ocupado y 2.9 %, desocupado. De la PEA femenina, 97.0 % se mantuvo con una ocupación y 3.0 %, no.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 2 016 007 personas (39.5 % de la población de 15 años y más de edad), 41 403 más que en el segundo trimestre de 2021. En su clasificación según sexo, la PNEA de los hombres se ubicó en 503 807 (21.5 %), 697 menos respecto al mismo periodo del año anterior. La de las mujeres fue de 1 512 200 (54.8 %), lo que añade 42 100 mujeres más en el mismo periodo.

En el segundo trimestre de 2022, la PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 552 774 personas, lo que representa 27.4 % de la PNEA.

La PNEA masculina disponible para trabajar fue de 207 627, que equivale a 41.2 % de la PNEA de hombres. En contraste, la PNEA femenina disponible para trabajar fue de 345 147, cifra que representa 22.8 % de la PNEA de mujeres.

Entre el segundo trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, la PNEA disponible para trabajar disminuyó en 40 564 personas y la PNEA no disponible para trabajar aumentó en 81 967. Para los hombres, la PNEA disponible disminuyó en 1 518 y la no disponible aumentó en 821 personas. Para las mujeres, la PNEA disponible se redujo en 39 046 y la PNEA no disponible aumentó en 81 146.

Población ocupada

En el segundo trimestre de 2022, la población ocupada en Puebla fue de 2 998 917, cifra superior en 94 622 personas, si se le compara con la del segundo trimestre de 2021. La población masculina ocupada fue de 1 789 265, lo que se traduce en 58 667 hombres más. La femenina fue de 1 209 652, lo que significó 35 955 mujeres más que en el mismo periodo de comparación.

En el segundo trimestre de 2022, la distribución según su posición en la ocupación indica que las y los trabajadores subordinados y remunerados concentraron 62.3 % del total de la población ocupada. Las y los trabajadores por cuenta propia representaron 24.6 por ciento.

Entre el segundo trimestre de 2021 y el de 2022, los anteriores fueron los dos grupos ocupacionales más relevantes y, en términos absolutos, el primero registró un aumento de 100 431 personas y el segundo se redujo en 1 792 personas, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.