Viruela del mono: Brasil vacunará a los trabajadores de la salud

El ministro brasileño de Salud, Marcelo Queiroga, aclaró que las 50 mil dosis de la vacuna contra la viruela del mono solicitadas por Brasil a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se destinarán a profesionales que se ocupan de los materiales contaminados.

“Estas 50 mil dosis no cambiarían la situación epidemiológica en relación a la viruela del mono. Estas vacunas, cuando lleguen, serán para vacunar a un público muy específico.”

Queiroga tampoco considera declarar Emergencia Sanitaria Pública de Importancia Nacional a causa de la enfermedad. El área técnica del ministerio, dijo, no se manifestó al respecto.

También según el ministro, ya se han reforzado los mecanismos de vigilancia sanitaria, se han solicitado registros de pruebas rápidas a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), y otras medidas pueden ser tomadas fuera del ámbito de una emergencia sanitaria, si es necesario.

OPS

La representante de la OPS en Brasil, Socorro Gross, estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida por el ministro el lunes (15) y explicó que la fase de negociaciones con el laboratorio productor de vacunas terminó, pero aún no hay un cronograma de entregas.

“No es posible presentar un cronograma de entrega de vacunas en este momento. Sabemos que una parte llegará pronto. Esperamos que el proveedor especifique cuándo podremos transportarlas a Brasil”, dijo.

La adquisición tuvo que hacerse a través de la OPS porque el laboratorio responsable está en Dinamarca y no tiene representante en Brasil. Así, no puede solicitar el registro del inmunizante a la Anvisa y, si el país quiere comprarlo, la OPS debe intermediar la transacción.

Datos

En la misma conferencia de prensa, el Ministerio de Salud actualizó datos de la enfermedad, ya registrada en 92 países. En Brasil se han confirmado hasta el momento 2.893 casos. Además, hay 3.555 casos sospechosos y una muerte.

Queiroga también recordó que, a pesar del nombre, la viruela no la transmiten los monos, e hizo un llamamiento a que no se agridan estos animales. “La viruela del mono es una zoonosis y su origen probable es el roedor, no el mono. El mono es víctima de la enfermedad tanto como nosotros, que también somos primates. Así que salir matando monos no resuelve el problema.”