El Mundial 2022 comenzará un día antes, con el juego Qatar ante Ecuador, el domingo 20 de noviembre, revelan fuentes

ESPN

La Copa del Mundo de 2022 está programada para comenzar un día antes de lo planeado y se espera que la FIFA mueva el partido inaugural de Qatar al domingo 20 de noviembre, confirmaron fuentes a ESPN.

Desde 2006, el primer partido del torneo ha sido el país anfitrión, pero la edición de 2022 está programada para comenzar el lunes 21 de noviembre con Senegal contra Holanda.

La propuesta, con el acuerdo de ambos países y CONMEBOL, la confederación sudamericana, es que Qatar contra Ecuador avance un día, con un horario de inicio a las 7 p.m. local (4 p. m. GMT, 11 a. m. ET). Será el único partido que se jugará el domingo y extenderá el torneo a 29 días.

Las fuentes le dijeron a ESPN que mover el juego al domingo le dará a Qatar la oportunidad de exhibir la Copa del Mundo y tener la ceremonia de apertura como un evento independiente.

Ahora se presentará a la Mesa del Consejo de la FIFA, compuesta por el presidente Gianni Infantino y los líderes de las seis confederaciones, para su aprobación y se espera su confirmación a finales de esta semana.

Las fuentes le dijeron a ESPN que la FIFA ha evaluado el impacto en los seguidores y espera que sea mínimo, aunque cualquier problema relacionado con los viajes y el alojamiento se manejará caso por caso.

Las fuentes le dijeron a ESPN a principios de este año que Qatar solicitó inicialmente un inicio posterior el 21 de noviembre porque el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, insistió en tener una gran exhibición de fuegos artificiales antes del partido inaugural de su país y un inicio por la tarde vería reducido drásticamente su impacto visual.

El primer partido de los anfitriones será el tercero el lunes, comenzando a las 7 p.m. hora local, lo que significa que habría una ceremonia de apertura después de que comenzara el torneo.

Senegal vs. Holanda se moverá desde la 1 p.m. hora local a las 7 p.m., el espacio que quedó vacante al trasladarse el partido de Qatar, el lunes.

Significa que no habrá patada de salida anticipada. Los otros dos partidos del lunes, Inglaterra contra Iran (4 p. m. local) y Estados Unidos contra Gales (10 p. m. local), no se verán afectados.

Nuevo horario propuesto domingo, 20 de noviembre Grupo A: Qatar vs. Ecuador (Estadio Al Bayt, Al Khor; 19 h)

lunes, 21 de noviembre Grupo B: Inglaterra vs. Irán (Estadio Internacional Khalifa, Al Rayyan; 16:00 horas) Grupo A: Senegal vs. Holanda (Estadio Al Thumama, Doha; 19:00 horas) Grupo B: Estados Unidos vs. Gales (Estadio Ahmad bin Ali, Al Rayyan; 22:00 horas)

La noticia fue reportada por primera vez por Olé en Argentina.