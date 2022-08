¿Cuándo inicia el Mundial Qatar 2022? Horarios para México, fechas y cuánto dura

MEDIO TIEMPO

El evento más esperado por los amantes del deportes y en especial de futbol será el Mundial de Qatar 2022 que por primera vez no se disputará en el verano y se llevará en invierno debido a las altas temperaturas en tierras asiáticas; pero te has preguntado: ¿cuántos partidos tiene y cuánto dura el Mundial del 2022?

¿Cuándo empieza Qatar 2022?

El 21 de noviembre de 2022 es la fecha pactada para que ruede el balón en Qatar aunque, curiosamente, el anfitrión no será el que inicie el certamen, sino lo harán Senegal contra los Países Bajos, en punto de las 04:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuántos partidos tiene el Mundial?

El Mundial del 2022 contará con 64 juegos y 48 de ellos serán de la fase de grupos; destacando que esta será la última edición que habrá 32 naciones, debido a que aumentarán las plazas para el 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

🇪🇸, 🇩🇪, or 🇫🇷?

Which recent winner has the best chance of lifting the #FIFAWorldCup trophy again at #Qatar2022?#Globetrotters with @qatarairways

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 8, 2022