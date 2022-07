Paul Stanley estalla contra Mario Bezares por parodia de muerte de Paco Stanley

Excelsior

Paul Stanley se mostró muy molesto ante la parodia que hizo Mario Bezares sobre el día que asesinaron a Paco Stanley; esto fue lo que dijo.

En días pasados, el conductor Mario Bezares subió un polémico TikTok donde hacía referencia al asesinato de su amigo Paco Stanley.

Como bien recordarán, el comediante fue asesinado a balazos al salir de una taquería al sur de la Ciudad de México en junio de 1999. ‘Mayito’ fue uno de los sospechosos en aquel momento ya que antes del ataque a Stanley, él acudió al baño y no salió hasta que Paco ya estaba sin vida.

Recientemente, Bezares subió un video en el que se encuentra en un restaurante con familiares y de pronto dice: ‘familia, voy al baño’.

De pronto, las demás personas que están en la mesa se levantan y dicen ‘no, no, todos al baño juntos’. Al final, Mario voltea a la cámara para decir: ni mi familia me respeta.

Aunque muchos lo tomaron con humor, otros más pensaron que fue una falta de respeto.

Uno de ellos fue Paul Stanley, hijo del fallecido actor, quien estalló contra Bezares la tarde de este 29 de julio.

Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su amigo, como él decía, me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma… lo dejamos ahí, ¿no? Y también deja pensar muchas otras cosas porque cuando pasó todo eso, ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace”

Aunque en un principio no pensaba decir nada, las muestras de apoyo que recibió del público le hicieron romper el silencio.

La verdad, muy muy desagradable, pero bueno. Creo que eso habla más de la persona que es, no de nosotros y sí me molesté, la neta, por eso decía: ‘¿Para qué contestar?’, pero sí hay que contestar porque sí (fue) una bajeza”, dijo a medios de comunicación.

Para Paul fue una lástima y molestia que haya sido Mario quien se burlara de algo tan delicado.