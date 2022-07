Joe Biden da positivo nuevamente a covid-19

Excelsior

El presidente Joe Biden dio positivo nuevamente a covid-19, por lo que volverá a someterse a un periodo aislamiento, informó su médico personal en un comunicado publicado por la Casa Blanca.

