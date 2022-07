“Fue un genocidio”, reiteró el papa Francisco sobre la violencia contra indígenas en Canadá

Aristegui Noticias

Entre 1881 y 1996 más de 150 mil niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados. Las escuelas estaban dirigidas por los gobiernos y por grupos religiosos, la mayoría de ellos sacerdotes y monjas católicas.

A su regreso a Roma, un periodista cuestionó al Pontífice la razón por la que no se había referido como “genocidio” a la violencia ejercida contra los indígenas, en especial niños , en Canadá por parte de los representantes de la Iglesia.

“Es cierto, no usé la palabra porque no me venía a la cabeza, pero describí el genocidio y pedí perdón, perdón por esta actividad que es genocida“, respondió Francisco de acuerdo con Vatican News.