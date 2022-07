Pantalla gigante cayó sobre bailarines mientras presentaban su show en Hong Kong

MILENIO

Terror y angustia vivieron los fans del grupo Mirror al ver que una de las pantallas que se encontraba montada sobre el escenario cayó y aplastó a uno de los integrantes de la agrupación mientras realizaba la coreografía junto con sus compañeros en el Hong Kong Coliseum.

Según el diario local South China Morning Post, al menos dos bailarines fueron golpeados por la pantalla y uno de ellos recibió directamente el golpe sobre la cabeza, situación que lo mantiene en un estado grave de salud.

En videos compartidos en redes sociales se puede apreciar como la infraestructura comienza a debilitarse y termina soltando la pantalla sobre el escenario.

Segundos después del accidente el concierto tuvo que ser detenido debido a que los integrantes de Mirror fueron trasladados a un hospital cercano.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.

Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022