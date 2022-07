Las turbias aguas en que se mueven Concesiones Integrales y los organismos operadores del país

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Desde que el exgobernador Rafael Moreno Valle les entregó –de manera totalmente unilateral y ventajosa- la concesión, la empresa Concesiones Integrales (o Agua para Todos) se ha manejado en aguas turbias, ya que su servicio se encuentra entre los más caros del país y carece de evaluaciones permanentes y externas.

Lo que no se mide o numera no se puede mejorar. Y las grandes preguntas que muchos ciudadanos de Puebla nos hacemos respecto al agua con que contamos se refieren a si ¿es cara?, ¿el servicio es bueno?, ¿pagamos más o menos que la gente de otras ciudades?

No es fácil responder a ninguna de ellas, ya que no solamente la empresa que hace negocio con el líquido en Puebla capital y la zona conurbada, sino el resto de los organismos operadores del país tienen de su lado la opacidad: La ÚLTIMA evaluación disponible en internet de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) sobre este tipo de instancias data de diciembre del 2016; es decir, tienen más de 5 años y medio de atraso.

Incluso, el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (Pigoo) de diciembre del 2016 recopila datos del año anterior y detalla que, en el caso de Puebla, se contó con la intervención de 7 instituciones que dan este servicio, incluyendo Agua Para Todos y las que dan el servicio en San Pedro Cholula, Atlixco, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Zacatlán y Texmelucan.

EVALUACIÓN NO OBLIGATORIA NI DISPONIBLE AL PÚBLICO

El órgano operador de agua de Tehuacán fue invitado a participar en la evaluación, pero se negó, lo que refleja un grave problema: La supuesta evaluación de Conagua e IMTA a las facilitadoras del servicio es opcional, no obligatoria, así que los dueños y/o funcionarios de cada concesionaria deciden si permiten o no dicho análisis.

Además, no hay una evaluación específica y externa sobre Concesiones Integrales y/o Agua de Puebla, que en su página de internet no incluye datos de ninguna calificadora ajena a la empresa, tampoco informa el estado en que se encuentran sus redes de suministro, el de las plantas tratadoras, su eficiencia en detectar y tapar fugas y ni siquiera hace público el porcentaje de usuarios que no pagan por el servicio, pese a que una revisión a su sitio electrónico refleja un claro intento recaudatorio.

Pese a datar de 2016, el Pigoo sí contiene información GENERAL sobre los resultados de los organismos operadores del país, que en el rubro de redes e instalaciones han ido muy a la baja, porque en el 2002 tenían una eficacia del 70 por ciento y en el 2015 cayó al 61%. “La Rehabilitación de la Tubería de 2011 a 2015, se decremento a 5.1%, este indicador refleja la capacidad del Organismo Operador para mantener la infraestructura de distribución en buen estado”.

Otra medición a la baja en todas las empresas y/o órganos operadores de agua de México es el volumen tratado: “Este indicador denota en porcentaje la tasa de tratamiento de aguas residuales colectada por la red de alcantarillado, sobre una base del 70% del volumen producido. Existe un decremento en 2015, llegando a 52.2%.”.

MENOS AGUA Y LA GENTE NO PAGA

Otro problema recogido por la Pigoo es que hay menos agua disponible para la gente: “El indicador Dotación está expresado en litros por habitante al día y es la parte proporcional del volumen de agua producido que por habitante le corresponde. Con un valor de 245 (l/h/d) en el 2015”.

De acuerdo a este análisis de Conagua e IMTA, en el 2005 se habría tenido la mayor disponibilidad de agua al día por habitante, ya que ese año se alcanzó los 275 litros e, incluso, en el 2008 y 2009 todavía se podía acceder a un promedio diario de 250 lts: Indicadores de Gestión Prioritarios en Organismos Operadores

La medición de Usuarios con Pago a Tiempo también refleja tanto una elevada morosidad de la gente, como la ineficiencia de los organismos para convencer a los usuarios de cumplir. Así, en el 2015 el porcentaje de personas que cubría a tiempo con esta obligación era del 57 por ciento, mientras que en el 2003 y 2005 se alcanzó el 62 o 63%.

“Además, cada vez es más caro dotar de agua a la gente: “COSTOS ENTRE VOLUMEN PRODUCIDO

“El Costo entre Volumen Producido está dado por la cantidad de pesos que cuesta producir y llevar cada metro cúbico al usuario. De 2002 a 2015 ha subido 4.8 pesos, de 2.90 a 8.5 respectivamente”.

BAJA EFICIENCIA EN COBRO Y EL ALTO PRECIO DEL AGUA EN PUEBLA

Otro dato importante del Pigoo 2016 es la baja eficiencia en cobro de las instancias que comercializan el agua: “El Indicador Eficiencia de Cobro relaciona la competencia que tiene el Organismo Operador para cobrar el agua facturada. Quedando en 70.2% para 2015”.

En el 2002 y 2009 ese porcentaje superó el 75 por ciento y estuvo cerca de llegar al 80%, lo que acaba con el mito de que privatizar el servicio lo vuelve más eficiente, debido a que queda claro que fue en los tiempos recientes, entre los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que se acentuó la ola privatizadora que alcanzó un elemento esencial para la vida humana, como es el agua.

Y respecto a la pregunta de si es o no cara el agua en Puebla capital y la zona conurbada, la respuesta es afirmativa, como lo refleja el más reciente tarifario de la Conagua, publicado en 2020, que incluyó a la Angelópolis entre las ciudades del país con un precio elevado por metro cúbico en suministro tipo residencial: Tarifas de agua potable y saneamiento para uso doméstico tipo residencial (2020)

Dicho tarifario señalaba que en Puebla capital el costo de litro cúbico en zona residencial era de 25.71 pesos, que con el aumento aprobado en el Congreso local llegará a 27 pesos con 51 centavos. Muy por encima de lo que pagan los ciudadanos de Villahermosa (1.18 pesos), Ciudad Reynosa (6.67 pesos), San Luis Potosí (4.13).

No obstante, también hay municipios de México en que dicho servicio tiene un costo realmente oneroso, como el paradisíaco Cancún (43.52 pesos por litro cúbico), León (37.21), Pachuca (40.84), Querétaro (30.83). De hecho, mucho antes del polémico incremento a las tarifas, la Angelópolis ya estaba dentro de las ciudades del país con los más elevados costos por agua: Las 10 ciudades que más caro pagan el agua en México