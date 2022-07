Carretera de Tenango del Valle en malas condiciones

El Valle

Tenango del Valle, Méx.- La carretera Toluca- Tenango del Valle está en malas condiciones, principalmente en dirección a Tenango, los conductores y transeúntes tienen quejas constantes por la cantidad de baches que ha invadido la vialidad y las afectaciones que esto ha provocado en sus automóviles y en el transporte público, así como de carga.

Conductores de autos particulares, de carga y transporte público advirtieron que la circulación por dicha vialidad se ha complicado más en los últimos meses debido a que durante el día esquivan los enormes hoyos en el pavimento, pero en las noches el tránsito por la zona es más peligroso.

También durante las lluvias, el paso por la vialidad es complicado, no alcanzar a visualizar los baches pues están cubiertos de agua y cada vez, crecen más los hoyos, por lo que es casi imposible transitar por la zona.

Así le pasó al taxista Andrés Narváez, el joven manejaba su unidad por justo antes de llegar al crucero de Tenango del Valle y Santa María Jajalpa, se descuidó y cayó en uno de los tantos baches, la afectación a la unidad fue tan grande que quedó en la vialidad, la suspensión se dañó y una llanta se salió del eje, fue imposible avanzar y esperó hasta que el seguro y la grúa evaluara el daño.

“Venía con cuidado, pero a veces no sabes si moverte a un lado o al otro, por acá pasan camiones pesados y por no chocar con ellos, caes en los baches. Ahora tendré que esperar la evaluación con el seguro, no queda de otra”, indicó el taxista que circulaba hacia Tenancingo.

Por la vialidad también circulaba Don Javier Gómez, habitante de Atlatlahuca dedicado a la venta de jugos, refirió que durante las mañanas ha observado hasta cinco conductores estacionados a la orilla del tramo carretero después de pasar el centro de Tenango del Valle, todos con ponchadura de neumáticos.

“Llegan a estacionarse a un lado del puesto, vienen lento y hay tráfico, la mayoría viene con llantas ponchadas, me ha tocado ver a los que se quedan sin llanta, se cae totalmente, ahorita durante lluvias más daños tienen en sus unidades”, relató.