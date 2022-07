Isabela Ortega platica de su estancia y eliminación en La Academia

Con su voto el público decidió que saliera en el programa número 10, el sábado pasado

Por Mino D’Blanc

La tabasqueña Isabela Ortega fue la eliminada de manera definitiva en el décimo programa de La Academia, que fue transmitido por Azteca Uno el sábado 16 de julio. Fue el mismo público a través de sus votaciones quien tomó la decisión.

En su paso por el reality televisivo, interpretó los temas “Al final”, “No sé tú” a dueto con Santiago, “Yo no me doy por vencido”, “Échame a mí la culpa” a dueto con Nelson, “Tanto”, “Tan sólo tú” a dueto con Eduardo, “Procuro olvidarte”, “Ojos así” y la canción con la que se despidió fue “Miénteme”.

Durante su estancia en La Academia tuvo oportunidad de hacer colaboraciones con invitados musicales muy reconocidos como Marisela, Grupo Cañaveral, Mónica Naranjo, con Alexander Acha quien es el director y con Aleks Syntek quien es su mentor.

Hay que recordar que ya había vivido una eliminación en el concierto 8, pero el público decidió darle una nueva oportunidad y reingresó al siguiente día, por lo que realmente sólo estuvo 24 horas fuera de la competencia.

Isabela tuvo una cercanía muy especial y afinidad con Santiago, quien después argumentó que era parte de una estrategia para conseguir votos, situación que ella negó.

Platicamos con Isabela gracias a las finas atenciones de la licenciada Lupita Vázquez, de TV Azteca.

MD’B: Ya habías salido en el concierto número 8, pero prácticamente estuviste 24 horas afuera porque inmediatamente el público te regresó. ¿Cómo te sientes?

ISABELA: Me siento un poco triste porque la verdad tenía más que demostrar en otros géneros que no se me dio la oportunidad, por ejemplo las rancheras que la verdad me salen muy bien y no se me vio la apertura. Me siento triste por esa parte pero al mismo tiempo me siento muy agradecida con La Academia por darme la oportunidad de cantar en esos escenarios, de aprender tanto, de crecer, porque fue un crecimiento exponencial tanto interno como artísticamente. La verdad entré siendo una persona y salí siendo otra mucho más madura y más completa, la verdad.

MD’B: ¿Ya tuviste acercamiento con alguna disquera, con algunos managers?

ISABELA: La verdad no he tenido tiempo de comunicarme. Sí me han escrito algunos, pero ahorita estoy en la gira de medios de Azteca, en los programas, en las plataformas digitales y ya llego muy exhausta a mi casa y todavía a generar contenido para las redes. En unos días termino mis compromisos oficiales con Azteca y a partir de ahí voy a seguir tocando puertas para poderme contactar con alguna agencia, con algún manager para que me puedan ir relacionando.

MD’B: En caso de que grabaras un disco, ¿en qué género sería?

ISABELA: Estoy entre las baladas y el pop, la verdad. No me puedo decidir ahorita, pero alguno de esos dos.

MD’B: ¿Cuál fue la canción más difícil para ti de interpretar en este tiempo que estuviste en La Academia?

ISABELA: Yo creo que fue “Yo no me doy por vencido” de Luis Fonsi.

MD’B: Casi todas las canciones que interpretaste han sido éxito en voces de hombres.

ISABELA: Sí, yo sé. Eso generó mucha controversia con mi comunidad porque decían que mi registro vocal era para notas más agudas y yo coincido con ellos. Y también yo pienso que a los otros participantes sí los sacaban más de su zona de confort, porque por ejemplo lo mío son las baladas, pero también puedo hacer rancheras, también puedo hacer pop, también puedo hacer urbano, aunque sí se me probó en ese género pero siento que me encasillaban mucho a las baladas y a los demás como que sí los movían más de género y también eso hizo que se viera como que yo no era tan versátil, pero la verdad es que sí.

MD’B: ¿Qué es lo que no volverías a hacer en La Academia si regresaras, que hiciste en estos programas?

ISABELA: Lo que no volvería a hacer definitivamente es tener miedo de ser yo, porque cuando se está en un reality show al principio es muy difícil adaptarse y más como se está viviendo con mucha gente y no sabes la magnitud, la cantidad de personas que te están viendo, entonces yo tenía mucho miedo de ser juzgada y es algo que siempre he tenido y claro que eso no genera confianza, la gente no puede conectar con uno, entonces lo que yo no volvería a hacer es como ponerme una barrera para protegerme. Simplemente ser yo y eso conecta muchísimo más a que si me estoy protegiendo porque no logro conectar con eso. También la polémica, todo lo que se dice, cualquier cosita que diga puede ser mal interpretada y usada en mi contra, entonces lo que yo no volvería a hacer es estar muy cerca de alguien y más del sexo opuesto porque obviamente se genera la controversia, chismes y demás que se van muy lejos de la realidad.

MD’B: ¿En esto te refieres a la afinidad que tuviste con Santiago? ¿Crees que eso te haya afectado?

ISABELA: Sí, creo que eso influyó muchísimo en las puntuaciones del público porque creo a mí se me procuró generarme una mala imagen ante el público y la verdad es que nunca fui esa persona que hicieron ver y creo que eso obviamente me afectó en todo. La gente se dejó influenciar mucho por lo que se decía y no por lo que realmente es.

MD’B: ¿Usarías esa controversia que me comentas que te fue creada para enaltecerte más como artista y como figura pública?

ISABELA: Yo lo veo como una motivación la verdad, porque se me está viendo como alguien que no soy y creo que eso mismo me motiva mucho a demostrar quién soy realmente y que la gente se dé cuenta que nunca dije mentiras, que nunca fui deshonesta conmigo misma, con los demás, con el público, entonces todo esa controversia que se generó, la polémica, me motiva de cierta forma a contar mi verdad y hacer las cosas bien. Claro, tuve mis errores y fueron confiar tanto en la gente y en que no fuera tan grande el asunto cuando a los ojos de la gente sí. Mi error también fue no dimensionar las cosas, pero sí siento que se jugó mal conmigo, la verdad.

MD’B: ¿Qué opinas de los jueces y su forma de valorar el talento y calificar?

ISABELA: A veces eran muy objetivos y a veces como que se enfocaban más en factores externos como el vestuario, el parado, la ropa, los bailarines y así. Siento que al final de todo son cosas que importan porque sí suman a tu número, pero sí considero que es un concurso de canto y claro, un artista debe ser completo, debe bailar, tener la presencia y todo, pero el enfoque principal es la voz y creo que a veces se perdía eso por otras cosas, o que se metían a la vida privada. Por el caso de las polémicas me decían mucho que yo no estaba enfocada, que yo no estaba siendo disciplinada. A mí se me comparaba mucho con Ruby, con Andrés, porque me decían que estaba muy desconcentrada y así, y lo que ellos no sabían es que yo siempre soy muy disciplinada y al contrario, yo nunca me dejé vencer y creo que eso nunca se vio de mí porque no lo hicieron ver en los videos; siempre me ponían con Santiago y cosas así, que la verdad no era el caso. Creo que hicieron ver mal mi imagen y la verdad es que sí estoy muy dolida por eso.

MD’B: ¿Pensaste que ibas a salir el sábado o creías que ibas a continuar?

ISABELA: La verdad si lo intuía.

MD’B: Si se te diera la oportunidad de volver a participar en un reality como La Academia, ¿aceptarías?

ISABELA: Sí, la verdad sí volvería a participar, pero ya conociendo cómo es el medio y cómo son las cosas, cómo se pueden tomar, sí ha sido de gran aprendizaje y lo tomaría todo en cuenta para dar lo mejor de mí.

MD’B: ¿A quién ves de ganador en La Academia?

ISABELA: Ay, no sé. Ahorita como están las cosas con los críticos yo creo que Andrés va a ganar.

MD’B: ¿A qué crítico le aprendiste más?

ISABELA: De críticos definitivamente de Arturo López Gavito; es una persona muy correcta, muy objetiva, que dice las cosas sin herir. Tiene muchísimo conocimiento como todos los críticos, pero yo sí absorbí bastante de él la verdad y si tuviera que elegir a uno, sería él.

MD’B: ¿Y de los artistas con los que compartiste escenario?

ISABELA: De Mónica Naranjo, es un monstruo. Desde los ensayos la pude ver, tiene un oído muy, muy educado. Es increíble, su voz, su afinación, es una artista muy completa, la verdad. Pude aprender muchísimas cosas de ella a pesar del poco tiempo que compartí con ella.

MD’B: ¿No has recibido invitación de alguno de estos artistas a que le abras un concierto o algo?

ISABELA: Recibimos todos invitaciones generales de Cañaveral y ahorita yo no he tenido la oportunidad de recibir invitación independientemente.

MD’B: ¿Te ves como una gran figura en unos años, como una gran estrella?

ISABELA: Claro que sí.

MD’B: Estás estudiando diseño de modas. ¿Te crearías una moda muy tuya, muy peculiar, muy propia, que dé mucho de qué hablar a parte de tu trabajo artístico?

ISABELA: Ahí yo no elegía qué vestir, ellos nos ofrecían a todos y por eso la molestia, porque uno no tiene nada que ver con el vestuario y a uno le hacen los comentarios. Como diseñadora siento que hay unas cosas que van con el número, por ejemplo si bailas y todo hay que tener más cuidado, o si es una bailada y tienes a una persona en las piernas es más difícil el caminado y todo eso. Sí en un futuro, si Dios quiere que tenga mi marca voy a hacer diseños muy objetivos para cualquier tipo de ocasión.

MD’B: ¿Cuál es tu preferencia en la moda?

ISABELA: La originalidad. Que sea algo único. Yo creo que mi estilo es muy extravagante; a mí me gusta mucho combinar las cosas, hacer cosas nuevas, por ejemplo una camisa convertirla en un blazer y que sea algo así de sello único y jugar un poquito con la moda, porque igual es arte y es una manera de expresarnos.

MD’B: ¿Qué le dices al público que votó porque salieras y al público que te apoyó?

ISABELA: Al público que pidió que saliera le pido que sea más empático con la situación, que no se deje influenciar tan fácil y que vote por el talento y no por las polémicas y por lo que se dice, porque al final de todo estamos en un reality show y a veces tenemos cosas que no están en nuestras manos, que no podemos manejar y creo que la gente se va mucho por eso y ve lo que las cámaras y no lo que realmente soy; entonces yo le diría a toda esa gente que me den la oportunidad de conocer quién realmente soy, que soy una persona con muchos valores y que tengo muchísimo que aportar y no soy la persona que me hicieron ver. Al público que votó en mi apoyo les estoy completamente agradecida y prometo no defraudarlos.

MD’B: ¿Qué viene después de esto en tu vida?

ISABELA: Ahorita estoy tocando puertas en la actuación. Siempre ha sido un sueño para mí estar en series, en películas. Desde chiquita es un sueño que tengo además del canto ser actriz, entonces ahorita me voy a contactar con agencias de todo eso para que pueda tocar puertas en este medio. Obviamente la música no la voy a dejar atrás, porque es mi sangre. Voy a empezar componer unas canciones y voy a sacar un sencillo. Estoy pensando como el concepto. Las redes sociales no las voy a dejar atrás tampoco; creo que hoy en día son muy importantes también para conectar con la gente, que me conozcan más por quién soy y creo que es una plataforma muy libre para expresarme también.

MD’B: ¿Cuáles son tus redes sociales?

ISABELA: Son @isabela.ort