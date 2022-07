Tiger Racing se sube al podio en la Copa 1.8

Staff/RG

Ciudad de México, a 12 de julio de 2022.- Nada mejor que comenzar la segunda mitad de temporada de la Copa 1.8 que con un podio y por consiguiente, la obtención de buenos puntos para el estado del campeonato. Este fue uno de los principales objetivos de Irán Sánchez, del equipo Tiger Racing, que cumplió a cabalidad el pasado fin de semana cuando la Copa Notiauto celebró la Fecha 6 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El volante del auto #5 con los colores de Barmicil Crema, La Pastilla Dorada, Fundación Engracia Juárez y RR Medicinas del Altiplano, volvió a demostrar su calidad tras el volante en las dos carreras puntuables disputadas el pasado fin de semana.

Aunque la jornada pareció complicada en un inicio, ya que el #5 no pudo tomar un buen ritmo durante la sesión de calificación, todo fue de menos a más, mejorando radicalmente durante las carreras.

Para el hit 1, Irán Sánchez, partió desde la posición 21 general, la misión parecía perdida, pero su alto conocimiento del AHR le permitió concretar una extraordinaria remontada, logrando colocarse en el tercer sitio del podio luego, de completar 11 giros al Circuito Gran Premio con Foro Sol de 4.304 kilómetros.

Para la carrera 2, la suerte no estuvo de su lado, y una sanción al finalizar la carrera selló su destino, originalmente ocupó la octava plaza, pero tras una penalización de 60 segundos, finalmente ocupó la posición 13.

“Fue una carrera muy divertida, con algunas complicaciones en la calificación, entonces no me vi favorecido en el primer hit pero pude remontar, estaba muy competitivo, con buen ritmo, entonces tras buenos rebases llegué al podio. Ya para la segunda carrera, con la parrilla invertida, una bandera amarilla muy larga no me ayudó para volver a remontar. Pero me regreso a casa muy contento, divertido y muy satisfecho, no tanto con el resultado, pero sí con el desempeño y ahora ya nos preparamos para la siguiente carrera”, dijo Sánchez.

El siguiente compromiso de Tiger Racing en la Copa 1.8, será el 6 de agosto con el Gran Premio Viva México con sede aún por definir