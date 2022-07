“Sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante, son heroínas y héroes”: AMLO a migrantes mexicanos en EU

ARISTEGUI NOTICIAS

A las afueras del hotel en donde se hospeda el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, algunos connacionales que viven en Estados Unidos se dieron cita para llevarle serenata al mandatario.

En muestra de agradecimiento, el presidente mexicano se asomó por la ventana para saludar a los migrantes, a quienes agradeció su ayuda a la economía del país por medio de las remesas.

“Sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante, ustedes son heroínas y son héroes: nuestros paisanos migrantes. ¡Y que viva México lindo y querido!”, dijo el mandatario.

López Obrador compartió con los connacionales su agenda de este martes 12 de julio y, dijo, el tema central de su visita era justamente abordar el tema migratorio.

“El tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes”, aseveró el presidente, quien reiteró su postura sobre que Estados Unidos carece de fuerza de trabajo, por lo que la presencia de mexicanos beneficia al país vecino.

“Ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y viene a hacerla más grande (…) En esta gran nación hace fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer. Pueden tener mucho capital pero si no hay fuerza de trabajo no hay producción y no hay progreso”, sentenció.

El mandatario señaló que en su entrevista con Biden y Harris pugnará por ordenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos y para que se reconozcan los derechos laborales de los migrantes.

