Conseguir victoria en circuito de Puebla será la meta de Rogelio López

Staff/RG

Llega como líder de NASCAR México Series

Conseguir la bandera a cuadros en la quinta fecha de la NASCAR México Series 2022, que se disputará el próximo domingo, en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, será la meta del piloto aguascalentense, Rogelio López, para mantenerse en lo más alto del campeonato.

El volante del auto marcado con el número 6 AKRON-YAVAS.com-AlphaRacing encabeza el serial con 161 unidades, cuatro más que el segundo puesto, por lo cual, consideró es necesario quedarse con la victoria.

“Llegamos bien, es el primer circuito del año, es una pista que en lo particular se me da. Me gusta mucho, estamos bien preparados, es el quinto round de la temporada, siempre he tenido buenas oportunidades para ganar en Puebla, esperamos que el domingo no sea la excepción”, apuntó el experimentado piloto.

“Venimos peleando el campeonato, está muy cerrado, pero nos hemos mantenido siempre constantes dentro de los cinco primeros lugares, esperamos seguir con los buenos resultados”, mencionó López III.

Por otra parte, el piloto con más victorias en la historia de NASCAR México Series consideró que el circuito poblano de dos mil 590 metros de longitud es complicado, pero se dijo listo para enfrentar el reto.

“En lo particular me gusta más el óvalo, pero el circuito tiene pocas curvas, con sus particularidades, una curva derecha muy cerrada y otra izquierda para salir a la parte del óvalo”, explicó el integrante del equipo Alpha Racing.

“Tiene partes complicadas, es un circuito rápido, porque utilizamos la mayor parte del óvalo, esperamos salir con la victoria, para seguir liderando el campeonato”, reiteró el aguascalentense.

Finalmente, confió en concretar un buen fin de semana en Puebla, “hay que trabajar duro para poder salir con la victoria”.