Alessandros Racing, a desafiar la pista de Puebla con la fecha 5 de NASCAR México Series

Staff/RG

Todo listo para que Alessandros Racing llegue con equipo completo a la 5ta fecha de NASCAR México Series, el próximo 17 de julio en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla, siendo esta la primera del año a disputarse en formato de circuito.

4 fechas han pasado desde el inicio de temporada del campeonato de autos stock más importante de Latinoamérica, y ahora Alessandros Racing está listo para que sus representantes en NASCAR México, Challenge y Trucks México Series, busquen sus mejores resultados en el circuito de 2,590 metros, primera carrera bajo este formato en lo que va del 2022.

Para ello, en NASCAR México, Rubén Rovelo llega con una sumatoria de 137 unidades, ubicado en el 5to sitio con el auto #28 Alessandros Racing- Grupo Andrade- El Heraldo Media Group- Grupo Espinosa- SYMETRY- Grupo Fipresta- ACE Publicidad- L’ Agence Model- Global Jet Set- Grupo Valtame- Bank Nano, teniendo en Puebla una buena oportunidad para recuperar puntos y volver a la pelea del campeonato, siendo su reto la carrera a 75 vueltas o 100 minutos de duración, este domingo.

“Seguimos en busca de la primera victoria, hemos desarrollado poco a poco el auto pero no ha sido suficiente, ahora que viene el primer circuito de la temporada tendremos que estar muy concentrados para aprovechar cada minuto de los entrenamientos”, expresó Rovelo.

Aarón Cosío es el representante en Nascar Challenge hasta ahora teniendo una primera mitad de temporada complicada con el #18 Alessandros Racing- Grupo Andrade- El Heraldo Media Group- Grupo Espinosa- SYMETRY- Grupo Fipresta- ACE Publicidad- L’ Agence Model- Global Jet Set- Grupo Valtame- Bank Nano, por lo que en territorio poblano querrá marcar un antes y después, siendo claves las dos prácticas y calificación que se disputarán en la jornada sabatina (Siendo así para todas las categorías).

“Vamos muy motivados, hay grandes cambios dentro del equipo y del auto que nos permitirá mejorar. Además, llegamos a Puebla, una pista que en lo personal me gusta mucho, me ha dado grandes triunfos, grandes carreras y estoy seguro de que esta no será la excepción”, dijo Cosío.

En Trucks México Series, Eduardo Delgado ha logrado colocarse como uno de los mejores novatos con la camioneta #63 Alessandros Racing- Grupo Andrade- El Heraldo Media Group- Grupo Espinosa- SYMETRY- Grupo Fipresta- ACE Publicidad- L’ Agence Model- Global Jet Set- Grupo Valtame- Bank Nano, ubicado en el 5to puesto con 124 pts, y tendrá ahora un duro compromiso en la carrera pactada a 40 vueltas con “Stage” marcado en la vuelta 15.

“Esperemos que la participación en esta fecha se refleje el arduo trabajo que hemos hecho el equipo y yo, vamos por un Top 5 en esta carrera, ese es el objetivo a realizar de este fin de semana”, comentó Eduardo.

Andrea Lozano ha mostrado un progreso importante con la #11 Alessandros Racing- Grupo Andrade- El Heraldo Media Group- Grupo Espinosa- SYMETRY- Grupo Fipresta- ACE Publicidad- L’ Agence Model- Global Jet Set- Grupo Valtame- Bank Nano, siendo 7ma de los novatos con 110 unidades, cuando se acerca a la mitad de la temporada.

“La preparación ha sido más exigente sabiendo que ya es la 5ta fecha del campeonato. Estamos haciendo todo lo posible con la camioneta y preparándome para hacer la mejor carrera posible y de mi parte aprendiendo entrenando para hacer competencias inteligentes y constantes”, finalizó Lozano.

