Actriz Danna Ponce acusa a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, por presunto abuso

MILENIO

La joven egresada dio a conocer su experiencia en las oficinas de la productora Videocine.

La actriz Danna Ponce, egresada del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa, hizo graves acusaciones contra Jorge ‘Coco’ Levy, productor y actor, hijo de la conductora de televisión Talina Fernández.

De acuerdo con lo que documenta en un video publicado mediante su cuenta de Instagram, asegura que el productor la tocó sin su consentimiento y él le insinuó que le debía realizar prácticas sexuales a cambio de darle trabajo. Según relata, ella mandó correos a diferentes producciones y recibió respuesta únicamente por parte de Coco Levy, de Videocine, y la llamaron para presuntamente tener una entrevista, puesto que supuestamente le interesaba su perfil.

El 3 de febrero, llegó a su oficina de Videocine, donde Levy comenzó a darle consejos sobre qué hacer para desarrollarse, pero ella asegura que los ejemplos que le daba y su actitud la dejó sin saber qué hacer. “Salí de la oficina muy nerviosa”, relata. “Yo dije ‘ya la hice, esto es lo que necesitaba’ porque mi mente ingenua pensaba que iba a ser la puerta”, relata.

Cuenta que en ese primer acercamiento no fue “más allá” pero le pidió que regresara la próxima semana, y asegura que volvió porque quiere trabajar. Relata que en esa segunda ocasión, se tapó lo más posible y pensó que se impondría en caso de que intentara algo.

“En la segunda ocasión, lo primero que pasó fue que cerró la puerta”, cuenta. “En mi cabeza dije ‘ya, ¿qué es lo que va a pasar, qué viene después de esto?'”, agregó. Ante esto, ella se puso nerviosa y comenzó a fumar uno tras otro cigarro, mientras escuchaba hablar a Levy sobre las supuestas grandes metas que lograrían.

Sin embargo, llegó un momento en el que presuntamente el hijo de Talina Fernández intentó ir más allá. “Me dijo el ejemplo, también, de cómo poder ‘conquistar’ a un productor: se desabrochó el zipper, primero el cinturón, se abrió el zipper y se quedó así (sentado con las piernas abiertas)”, denunció la insinuación.

“Me paralicé. Sí, me paralicé. No pude decir nada; no, no pude decir nada”. Pero la denuncia no terminó aquí, pues relata que en medio de su shock, Levy se paró detrás de ella y comenzó a tocar sus senos y le dio un beso en la comisura de sus labios.

Ponce contó que actualmente atraviesa por un proceso de terapia, pues este es el tercer abuso que sufre, luego de ser víctima de un familiar a los 4 años y de un hombre a los 21. Finalmente, explicó que recientemente le escribió por medio de WhatsApp con el fin de tener pruebas que confirmaran lo que ella dice.

“No quiero, con esto, generar un gran cambio porque no se va a a poder”, asegura. “(Quiero) al menos proteger a mis colegas actrices y decirles ‘no vayan si este hombre las cita'”. Asegura que sanó en apenas cuatro meses, que no le importa que salga perjudicada por hablar sobre el tema, sino que busca que no haya más mujeres abusadas.