Asegura Claudia Rivera que “no se apunta, ni se descarta” para la dirigencia estatal de Morena

Jorge Barrientos

La expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, aseguró estar preparada para ir por cualquier encargo que le haga su partido, dijo que “ni se apunta, ni se descarta” para ir por la dirigencia estatal de Morena en la entidad.

En este tenor, destacó que son varios los personajes que aspiran a estar al frente de la dirigencia, así como algunos otros que solo quedarán en “suspiros”, pero la realidad, dijo, es que la militancia de Morena tiene la oportunidad de mostrar la madurez con la que se puede dar la renovación del partido en Puebla.

“Hay muchos compañeros que podrán aspirar, que podrán participar, inscribirse, mi familia participa en todo ese movimiento saben que su responsabilidad es trabajar por ese proyecto de nación. Que ni me apunten ni me descarten, estoy enfocada a seguir trabajando dentro del partido, preparada para cualquiera de los encargos que me dé mi partido”.