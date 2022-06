Miguel Barbosa rechaza ser padrino de Olga Méndez en la elección por el CCE

María Huerta

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, rechazó ser el padrino de Olga Méndez para buscar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla.

Aseguró a ella y demás aspirantes que su gobierno se mantendrá al margen del proceso de renovación del CCE.

“Yo soy muy mal padrino para ese cargo. Yo respetaré todas las acciones y decisiones de las cámaras aunque no sean cercanas a mi gobierno, así de simple, yo no me meto en la vida interna de ellos”, concluyó.