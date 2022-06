Ucrania: la “magnitud de la devastación en las ciudades es incomprensible”

PRNewswire

“Sería difícil exagerar el costo que ha tenido el conflicto armado internacional en Ucrania para la población civil en estos últimos 100 días. La magnitud de la devastación en las ciudades es verdaderamente incomprensible. Se han destruido viviendas, escuelas y hospitales, y la población civil ha sufrido los horrores de un conflicto que se ha cobrado vidas y ha separado familias.

Miles de esas personas viven con la angustia de no saber qué ocurrió con sus seres queridos, entre ellas, los familiares de los prisioneros de guerra. Las partes en conflicto, en virtud del Tercer Convenio de Ginebra, deben permitir al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a todos los prisioneros de guerra allí donde se encuentren detenidos. Si bien hemos podido visitar a algunos de ellos, las partes aún no nos han dado acceso a todos. Visitar solo a algunos no es suficiente.

También es importante recordar que algunas regiones vienen soportando un conflicto armado no solo desde hace 100 días, sino desde hace ocho años, y muchas personas ya han tenido que sobrellevar varias tragedias. Muchos residentes se han visto obligados a huir de su hogar en más de una oportunidad y a reconstruir su vida desde cero una y otra vez.”