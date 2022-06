Luto en el deporte: falleció el boxeador que perdió el sentido y lanzó golpes al aire

MEDIO TIEMPO

Luto en el mundo del deporte. Luego de que hace unos días se hiciera viral el video en donde se observaba al boxeador Simiso Buthelezi bastante desorientado y lanzando golpes al aire durante la pelea ante Sipheshile Mntungwa, la Comisión de Boxeo de Sudáfrica informó del lamentable fallecimiento del pugilista.

“Con gran tristeza para el boxeo de Sudáfrica y la familia Buthelezi, informamos del fallecimiento de Simiso Buthelezi (4-1, 2 KO) la noche del 7 de junio en el hospital”, se puede leer en el comunicado. “Boxeo de Sudáfrica hará una revisión médica independiente de la lesión y más tarde dará a conocer los resultados de la misma”, se agregó.

¿Qué pasó en la pelea?

Durante un momento de la contienda por el título africano de peso ligero de la Federación Mundial de Boxeo, Buthelezi presionó a Mntungwa, incluso lo mandó fuera del ring; sin embargo, momentos después el boxeador de 24 años de edad perdió el sentido de orientación y se puso a lanzar golpes al aire hasta llegar a una esquina del ring, de forma inmediata el referee detuvo la pelea.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022