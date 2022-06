La nueva edad de la política, guerra, comercio, mentiras, verdades y etcétera

Autor Bayardo Quinto Núñez

La guerra no es un experimento, su parto es doloroso para todos, porque todo sube y nada baja. El capitalismo rentista del petróleo, y el del comercio internacional de toda índole viene en descenso. La economía no es circular es lineal, pero tiene sus detractores que la hacen retroceder. Que barbaridad “EE.UU., OTAN., REINO UNIDO, y otros más”. Estos imperios no entienden la inmensa maldad que, le están ocasionado al mundo y a ellos mismos, incluyendo a sus pueblos. Hasta que se les venga un estallido atómico desde los Cielos van a tener cabida. Deberían tener temor de Dios, que todo lo ve. Inclusive, “los manipuladores, aduladores” llevan gran parte en todo esto, porque con “sus asesores” engañan con sofismas de todo tipo. Entiendan que, los países quieren paz, guerra no.

No es justo atizar la guerra y sanciones para establecer nuevos bloqueos económicos, comercial y de amistad. No sigan abusando en entrometerse en asuntos ajenos, caso específico el de la controversia entre Ucrania y Rusia, ellos son blancos de la misma raza y se entienden, no sean metiches en querer sacar ventaja a cambio de sus colaboraciones para incrementar la guerra. Estimo, que, a ustedes imperios no les gustaría se les entrometan en sus asuntos, ni que les llegue una guerra de gran magnitud bélica y social.

No les vasta a estas imperios mundiales, aportarle a Ucrania millones tras millones de dólares, ahora van con armas de largo. alcance de toda índole. Y Ucrania, “en río revuelto ganancia de pescadores”, están lanzando cohetes o misiles contra su propio territorio, que descaro. Se podría interpretar, que eso lo están haciendo para que echen culpas.

Y, por otra parte, es interesante, lo que dice el presidente de Ucrania, que tienen minado su territorio. En ese caso, pueden haber solo dos opciones: 1) para sembrar terror en las tropas Rusas, y 2) No crean que los Rusos son brutos, que con este aviso de minas van a pasar sin previo reconocimiento del terreno o de bombardear primero el terreno por dónde pasarán usando tecnología calificada.

Que inocente el presidente de Ucrania exteriorizándole públicamente a su enemigo su estrategia. Recordemos como se les ganó la guerra a los yankis en Vietnam, cavando hoyos, ponían grandes estacas, los tapaban y ahí caían los yanquis invasoras y otras trampas más.

Sería saludable que, los imperios de EE.UU., OTAN., REINO UNIDO, entre otros se detengan, por ustedes la crisis se va agudizando en el planeta. Dejen esa muletilla de sanciones, equivalente a confiscación, bloqueo y es una nueva guerra, en esta nueva edad de la política. Incluso, deberían rememorar, no son ni papá ni mama, son uno mas. Reitero. Se les va a venir un estallido desde los Cielos sin precedentes, y cuando quieran detenerse será demasiado tarde. ¿Y, es qué no tienen conciencia? , ¿y es qué sus familiares, allegados no les dicen nada? ¿No les da vergüenza?.

Todo este bochorno esta altamente perjudicando la economías de los gobiernos y de los pueblos. El que más padece con todo esto son los de abajo-pueblos-quien es el que pago los platos rotos sin ser culpables. Somos seres humanos que tenemos derecho a la vida, a la muerte conforme el destino que Dios nos tiene a cada uno.

Y. En cuanto, a lo relacionado con “LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS”, es una hojarasca, que se está celebrando en EE.UU., es un trama muy bien prefabricada, al decir: ciertos mandatarios que no asistirán, pero mandaron a sus representantes, eso implica haber asistido. Estos han mentido a América por el hecho de haber enviado sus representantes, eso es haber participado, quieran o no así es.

Y. Era más que lógico que, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no asistiría ,por su posición bien marcada anti imperialistas. Es decir, ni que los hubieran invitado iban a ir. No añoren nimiedades.

*Acerca de Bayardo Quinto Núñez, escritor Nicaragüense*