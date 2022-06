Así es cómo los mexicanos manejan sus finanzas en plena inflación

Staff/RG

Datos de Rocket señalan que la deuda promedio de los mexicanos aumentó 55%, con respecto al año anterior.

El uso de TDC para los gastos del día a día se está convirtiendo en una constante ante la falta de liquidez de las familias; sin embargo, este uso puede ser perjudicial, apunta experto en finanzas personales.

Ante el contexto inflacionario, las finanzas personales pueden salirse de control.

Rocket, ofrece recomendaciones para que los usuarios hagan un uso inteligente de sus productos financieros.

Este año, un factor común ha impactado en las finanzas de los mexicanos: la inflación. Este indicador ha llegado a niveles que no se habían visto en más de 20 años y como consecuencia el precio de diversos productos y servicios se ha encarecido. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante la primera quincena de mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor llegó a 7.58% a tasa anual.

La escalada inflacionaria se traduce en un aumento en los precios y la reducción de la capacidad de pago de las familias. Esto ha orillado a que las personas busquen la forma de adquirir servicio y productos (incluso productos básicos). Según Banxico, una de las alternativas más recurrentes de los mexicanos ha sido el uso de tarjetas de crédito para cubrir su gasto corriente, como por ejemplo comprar despensa, pago de transporte, comunicaciones, educación y esparcimiento.

“Las tarjetas de crédito se han convertido en una alternativa para que las familias cubran algunas de sus necesidades básicas, al no contar con liquidez inmediata para los gastos del día a día. No obstante, éste no es el mejor uso para estos plásticos. Lo recomendable es que la línea de crédito se destine para compras específicas no para gastos como la despensa (a menos de que se trate de una emergencia), ya que esto puede afectar la calificación crediticia de los usuarios”, señala Daniel Rojas, CEO de Rocket.la, plataforma que brinda asesoría financiera gratuita con el objetivo de impulsar la inclusión y movilidad financiera.

El especialista apunta que lo ideal es que el usuario sólo haga uso del 30% de su línea de crédito, ya que un monto superior podría ser un indicativo para los bancos de que el usuario podría estar endeudado (aún si al final de mes paga el total), y como consecuencia las instituciones financieras dificilmente aumentarán su línea de crédito, ya que existe la incertidumbre de que al hacerlo también aumente su deuda y no pueda saldarla. Este porcentaje también es recomendable si el usuario busca un nuevo producto financiero o mejorar su línea de crédito.

De acuerdo a cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la inflación ha tenido un efecto negativo en el poder adquisitivo: 6 de cada 10 mexicanos siguen sin que les alcance para poder comprar los alimentos que demandan sus hogares. En este contexto, los créditos se han convertido en uno de productos financieros ‘salvavidas’.

De acuerdo a datos de Rocket, la deuda promedio de los mexicanos en abril de 2022 es de $38,438.39 pesos; mientras que en el mismo mes del año anterior era de $24,761.62 pesos. Estas cifras indican un aumento de 55% en la deuda.

Consejos financieros para sortear la inflación

La inflación tiene un impacto directo en el costo de insumos, combustibles y también afecta el precio final de los productos. Las familias no pueden hacer algo para modificar este indicador, pero sí pueden organizarse para hacerle frente y resistir sus efectos de mejor manera por medio de acciones estratégicas.

“Una buena parte de la población mexicana no cuenta con una cultura financiera sólida, sin embargo esto no significa que no se pueda adquirir. Si las personas se están apoyando en sus tarjetas de crédito para sortear el panorama adverso que vivimos es importante que no gasten más de lo que pueden pagar mensualmente, que sean puntuales con su fecha de pago y que sean cuidadosos con el monto a pagar para evitar que los intereses no los superen”, afirma Rojas.

Sin embargo, explica que para algunas compras los meses sin intereses pueden ser muy útiles. Por ejemplo para compras grandes de bienes no perecederos y que constantemente están subiendo de precio, como artículos de limpieza, papel higiénico, etc.

De acuerdo a Rocket.la, éstas son algunas recomendaciones financieras para sortear la crisis:

Las personas no deben destinar más del 15% de su salario mensual al pago de deudas, a menos que estén pagando una hipoteca.

Es importante diseñar un plan financiero que contemple ingresos y gastos mensuales para evaluar cuáles puede recortarse.

Los gastos hormigas no son sólo café y cigarros, los gastos hormigas digitales pueden representar hasta 5 mil pesos mensuales, según The CIU.

Es importante no llevar al tope las líneas de crédito de las tarjetas.

Aunque algunas TDC ofrecen la posibilidad de disponer de dinero en efectivo, es necesario evaluar los pros y contras de tomar esta opción, ya que puede traducirse en un cobro importante de intereses más comisiones por la disposición del dinero. No obstante, hay TDC que ofrecen disposición de efectivo sin pago de intereses o comisiones.

Evaluar otros servicios financieros para que el usuario conozca cuál es el que mejor se adapta a su experiencia crediticia, necesidades y posibilidades de pago.

También es importante que las personas busquen llegar a acuerdos en sus sitios de trabajo para que en su sueldo se incremente un porcentaje acorde a la inflación. Cuando se trata de trabajadores independientes, lo ideal es que ajusten sus precios para que su margen de ganancias se mantenga y no se diluya con la inflación.