San Jerónimo Caleras se prepara para el proceso plebiscitario extraordinario del 5 de junio

Arlette Hernández

– Son 23 casillas las que estarán habilitadas en cinco centros de votación para recibir a los habitantes de esta Junta Auxiliar.

Este domingo 5 de junio se llevará a cabo el proceso plebiscitario extraordinario en San Jerónimo Caleras para la renovación de integrantes de dicha demarcación para el periodo 2022-2025.

Con el objetivo de que los comicios se realicen de una manera adecuada; el Ayuntamiento de Puebla informa que se instalarán cinco centros de votación en distintos puntos de la ciudad, los cuales sumarán 23 casillas en total, todos estos supervisados por 115 Servidores Públicos listos para recibir a las y los sufragantes.

Los centros de votación que se habilitarán para que las y los vecinos de dicha localidad puedan ejercer su derecho al voto son:

• Escuela Primaria Federal “Leona Vicario”; ubicado en Calle Niños Héroes, Parque Principal

• Centro Escolar “Gregorio de Gante”; ubicado en Antiguo Camino Real a Tlaxcala no. 11

• Escuela Primaria “Vicente Guerrero”; Plaza Principal no. 1

• Primaria “Amado Nervo”; ubicado en Plazuela de Guadalupe no. 1

• Primaria “Miguel Hidalgo”; ubicado en Calle Ignacio Ramírez no. 1

Por último, informar que, para la tranquilidad de todas y todos, se encontrarán 25 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en cada uno de los cinco centros de votación, además de personal realizando rondines de manera constante sumando un total de 150 elementos.