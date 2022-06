Mario Puglia platica sobre “Butterfly”, sencillo en el que fusionó su talento con Noa Sainz

Por Mino D’Blanc

El cantante y compositor Mario Puglia platica sobre su sencillo “Butterfly” en el que fusionó su talento con Noa Sainz y que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

MD’B: Lanzas una metamorfosis no solamente para la música, sino para tu carrera y seguramente para la gente que te sigue.

MP: Metamorfosis, transformación, eso es lo que buscamos con esta canción, una canción que llega con Noa Sainz.

MD’B: ¿Cómo se conocieron?

MP: La conocí en México por un amigo en común. Nos dijo: “ustedes tienen una energía bien cool, sería bueno que se conocieran, a ver si sale algo”. Nos conocimos, vibramos de inmediato, comenzamos a hablar, comenzó el cotorreo de “a ver, ¿qué sientes cuando estás enamorado? ¿qué sientes cuando empiezas a enamorarte?”. Llegamos al punto de que sentimos mariposas por todos lados, sentimos mariposas en el estómago y en una de esas dijimos que la neta que qué aburrido porque usar clichés se siente algo como que siempre pasa, pero el punto de todo es que nos gusta, en verdad nos vacilamos y siempre estamos pendientes de enamorarnos, de dejar amor, siempre tenemos eso bien marcado en nosotros que es naturaleza de uno mismo y eso fue lo que nos sirvió de entrada para empezar a escribir.

MD’B: Entonces así surgió la canción.

MP: Una vez que comenzamos a escribir la canción estaba el Mónaco, estaba Juancito que son productores fenomenales que nos ayudaron en todo el proceso de creación y fue una canción que surgió en un proceso de dos horas. A las dos horas ya estaba lista. Noa tiene una voz muy particular y muy bonita, juntando las dos veces suena increíble, tiene esa vibra con una estética de la cual nos influenciamos; en mi caso siendo de Venezuela pero me fui a Canadá desde pequeño, entonces también me fui influenciando de cosas que estaban pasando en el ámbito canadiense y nos sirvió como inspiración para nombrarla de esta manera, por eso se llama “Buterfly” con título en inglés para darle esta estética y esa amplitud a la hora de promocionarla.

MD’B: ¿Cómo surgió el video de “Buterfly”?

MP: Es un video bien bonito que grabamos en el mercado de Coyoacán. Para mi sorpresa Coyoacán está full de mariposas, como que hay estética en los lugares con mariposas; hay artesanías de mariposas, hay juegos de mariposas, todo relacionado con ellas y nos sirvió muchísimo. La verdad súper contento con el resultado.

MD’B: ¿A qué suena más la canción? ¿A Venezuela, a Canadá o a México?

MP: Suena a todo, eso es lo más bonito. Suena con palabras que uso yo como venezolano caribeño junto con lo que dice Noa, que es una persona súper profunda y en ese aspecto dice cosas muy bonitas que a la vez suenan frescas, suenan cool, suenan muy interesantes y no le cuesta nada escribir, y siento que le hace estética esa influencia de poder jugar con visuales, de poder jugar con sonidos bien interesantes y bien únicos.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Noa y qué tanto influye en el sonido de la canción?

MP: De Noa aprendí muchísimo; es una persona bien organizada, bien esquematizada y bien “va al chile”, como se dice acá. Le gusta soñar, llegar al estudio y decir “ok, siento esto y veo esto y me dejo llevar por lo que estoy escuchando” y empieza a tirar ideas y al final dice un montón de cosas y no me acuerdo de ninguna. Estaba Noa anotando todo y organizando todo y eso me gustó muchísimo. Noa también tiene un sonido particular; le gusta mucho el R&B o un pop con alternativo y cuando nos juntamos y nos fusionamos salen cosas muy interesantes como estas.

MD’B: Desde tu punto de vista, ¿qué le aportas artísticamente a Noa?

MP: Le aporto la personalidad. Me gusta mucho porque somos como dos mundos diferentes, como dos cabezas pensando en una. Tenemos como personalidades bien chispas, somos una chispita los dos. Nos pusimos de acuerdo y salieron cosas bien bonitas.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que apostar por escucharte?

MP: Por lo refrescante. Me gustan las propuestas diferentes y que se escuchen genuinas y orgánicas. Le he apostado mucho a eso, ha sido mi meta. Siento que he viajado también como artista. Al final los artistas también somos un medio de comunicación y estamos aquí para dar un mensaje, para hablar de cosas por las que has pasado y la gente puede identificarse con eso. La meta es que se haga de una manera que sea interesante, que sea atractiva y que se escuche así. Cada quien tiene la capacidad de hacer su género también. México ha sido una plaza que me ha enseñado muchísimo; persona con la que hablo o artista con el que hablo es que les gusta hacer su propio género, en vez de estar encajonado en un propio género. Es una influencia de todo y tú lo que haces es canalizar eso, ponerlo en práctica, agarrar un poco de todo lo que has aprendido, hacer tu música y ponerle tu sello y toda tu autenticidad.

MD’B: ¿Cómo definirías en una sola palabra tu género?

MP: Diferente.

MD’B: ¿Cuáles son tus influencias musicales?

MP: Salsa, todo lo que es R&B, mucha música africana.

MD’B: ¿Meterías Joropo de repente, tomando en cuenta la importancia que tiene para Venezuela?

MP: Sí, por qué no. Creo que me influenciaría más también de la música llanera, por ejemplo de Luis Silva.

MD’B: ¿Con qué artista mexicano te gustaría colaborar?

MP: Con Christian Nodal.