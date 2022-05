‘Checo’ está bien de salud tras choque

Excelsior-Adrenalina

El mexicano explicó la causa del incidente en los últimos instantes de la calificación del GP de Mónaco. En Red Bull califican de un “pequeño error” el impacto del mexicano

Sergio Checo Pérez afirmó que está bien de salud, sólo fue a una revisión médica tras el choque en la curva 10 en la calificación del Gran Premio de Mónaco de la F1 y se dijo listo para la pelea este domingo.

Fue solo un control de precaución en el centro médico, estoy bien y ahora estoy deseando que llegue mañana. Estoy en el lado bueno de la parrilla, así que me gustaría ganar una o dos posiciones, será complicado, pero estoy listo para la pelea. Mañana podría haber una pista mojada, por lo que realmente puede pasar cualquier cosa”, indicó el piloto de Red Bull.

Checo Pérez reveló que el incidente se debió a la temperatura en los neumáticos.

“Sabía que la vuelta cronometrada en la Q3 era muy importante, pero la salida lo era aún más, con gente que no respetaba el delta y terminé en el sector final con los neumáticos demasiado fríos y casi lo pierdo en la curva uno. Estaba pensando que el neumático ganaría agarre y se calentaría, pero no fue así y es una gran pena lo que pasó. Estaba perdiendo tiempo de vuelta en la curva ocho, así que traté de anticiparme a la curva muy temprano, pero simplemente no funcionó y, aunque es frustrante terminar el día así, todavía nos clasificamos entre los tres primeros en Mónaco”, señaló.

El mexicano lo sintió por su equipo porque tendrán que tener su RB18 listo para este domingo.

“CHECO” TUVO UN PEQUEÑO ERROR: HORNER

Christian Horner, team principal y CEO de Red Bull, lamentó el incidente del mexicano, que calificó como “un pequeño error” y que tuvo un efecto en Max Verstappen.

Fue una pena al final allí, ya que ambos pilotos tenían la capacidad de mejorar un poco y, desafortunadamente, Checo cometió un pequeño error y eso también tuvo un efecto con Max, pero tercero y cuarto aún podemos correr desde allí”, indicó.

Sergio Pérez perdió la parte trasera de su monoplaza al golpear con las barreras de protección en la entrada del túnel. Carlos Sainz frenó, pero golpeó el auto del mexicano con la parte trasera de su F1-75.