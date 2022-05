Se abre el periodo para descargar el formato de asignación de examen de admisión

Del 23 al 29 de mayo; no habrá prórroga para descargar e imprimir este documento necesario para presentar el examen. Allí se especifica la sede, el día y el horario

Los aspirantes para ingresar a la universidad en el nivel medio superior y superior podrán descargar a partir de hoy y hasta el 29 de mayo su formato de asignación de examen general de admisión en la página www.autoservicios.buap.mx, así lo informó el director de Administración Escolar de la BUAP, Ricardo Valderrama Valdez, quien precisó que no habrá prórroga para imprimir este documento necesario para presentar el examen.

Con este formato los aspirantes podrán conocer la sede, la hora, el día y el lugar donde presentarán el examen general de admisión programado del 1 al 18 de junio; los días 1,2 y 3 de junio corresponden al nivel medio superior, mientras que del 4 al 18 de junio a las y los aspirantes del nivel superior.

Valderrama Valdez recalcó que es indispensable presentar este formato impreso el día que los aspirantes acudan a realizar su examen de admisión; además, una identificación, que pueden ser la credencial del INE, pasaporte, de la escuela donde actualmente estudian o bien una constancia con fotografía en el caso de los alumnos de secundaria que busquen un lugar en las preparatorias de la BUAP.

Este formato de asignación contiene los datos del aspirante, su fotografía, un código QR y un sello digital, con la finalidad de garantizar las medidas de seguridad necesarias y evitar suplantación de identidad para que todos los aspirantes cuenten con igualdad de condiciones en el momento de competir por un lugar dentro de la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

Cabe destacar que para la impresión del formato de asignación no existe prórroga, ya que una vez que concluya el proceso para descargarlo, 29 de mayo, los aspirantes no podrán acceder a este documento. De igual forma, el maestro Ricardo Valderrama aclaró que no hay cambios en la fecha, horario o sede asignados para el examen.