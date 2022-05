El primer sencillo del mismo es “Mejor ni me la nombren” Feat. La Maquinaria Norteña

Por Mino D’Blanc

“Ya no me importa” es el primer EP con mariachi de Neto Bernal y está integrado por 6 canciones en las que demuestra su potencial más allá de solamente cantar, para realmente interpretar.

El primer sencillo de dicha producción es “Mejor ni me la nombren” en la que cuenta con la colaboración de La Maquinaria Norteña. “La canción va con dedicatoria especial para los dolidos que derraman lágrimas acompañados por un tequila”, aseveró Neto Bernal.

El EP contiene las canciones: 1.- Antes, 2.- Mejor ni me la nombren, 3.- Ya no me importa, 4.- Es amor, 5.- Es mejor decir adiós y 6.- Aunque te enamores.