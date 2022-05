Alcalde de Acatlán no fue vinculado a proceso por encubrimiento: Barbosa

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta aseguró que el alcalde de Acatlán, Arturo N. no fue vinculado a proceso por encubrimiento ante el asesinato de su ex director de Seguridad Pública; sin embargo, no abundó sobre las razones.

En conferencia de prensa, dijo que no era la persona indicada para hablar de los hechos, pero aseguró que tomará decisiones políticas sobre el ayuntamiento para evitar que se vuelva un caos o una indefinición.

Indicó que su gobierno intervendrá y apoyará para encontrar un perfil, pues después de 30 días de la ausencia del edil se declarará la falta absoluta y se tendrá que escoger a un sustituto.