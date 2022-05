Car Motion pasa ríspida carrera en segunda fecha de NASCAR México

Staff/Rossi

*Quiroga abandona por un contacto en el amanecer de la prueba

*Cosío sufre contacto en el muro

*Valeria termina complicada carrera a un paso del Top 10

Una complicada segunda fecha en Querétaro fue la que vivió el equipo Car Motion Motorsport, ya que un contacto con otro auto hizo abandonar en el amanecer de la carrera al piloto capitalino, Germán Quiroga, mientras que Jake Cosío sufrió algo similar estando dentro de los 10 primeros lugares.

Quiroga Fossas señaló que ahora sólo le resta darle la vuelta a la página y enfocarse en el siguiente compromiso de la categoría en El Dorado Speedway de Chihuahua.

“Una lástima para toda la escudería, porque son puntos importantes para el campeonato, ahora vamos a recuperarnos a la siguiente y a darle para adelante, fue desafortunado por el trabajo que se ha estado realizando y terminar con el coche así”, subrayó el volante del auto marcado con el número 69 E-CONNECTION-SherwinWilliams-Continental-Pasteur-Bohn-m+Clinic-FiestaAmericana-Fb-Sanitizone-Aga-Benotto-CharlieColors.

“Nos pegaron y ya no hay nada qué hacer, nos vamos tristes, pero con la frente en alto para seguir adelante. Vamos fuerte a Chihuahua, confío en que vamos a tener buen coche y que podemos darle la vuelta a la página de esta segunda fecha”, expresó Germán.

Por su parte, Jake Cosío, quien estuvo al mando del bólido marcado con el # 51 Chevron-Havoline- Metaxchange-DOW lamentó no haber obtenido un mejor resultado en el Autódromo de Querétaro de mil 250 metros de longitud.

“Al final nos fuimos a la pared, había un embotellamiento en la recta y me aventaron al muro, lamentablemente no fue el resultado que deseábamos, el coche no está tan dañado, hay que enfocarnos ahora en Chihuahua, que es una carrera difícil”, estableció el capitalino.

“El coche estaba bastante bien, fue sólido desde el sábado, merecíamos el Top Ten, lamentablemente hay pilotos con mucho ímpetu que cometen bastantes errores y no les importa pasar sobre los demás, hay que preocuparnos por nosotros y trabajar para lo que sigue”, apuntó Cosío.

En tanto, Valeria Aranda con la camioneta número 27 2HANDS-thefoodcompany-GrupoNaro-SherwinWilliams-CarMotion finalizó en el lugar 11.

“Fue una carrera bastante complicada por el tema del calor, estuvimos peleando por el octavo y noveno lugar, me siento muy satisfecha por el resultado, a pesar de que al final una camioneta se me cerró y perdí dos posiciones. Me quedo con la satisfacción de que tengo para pelear más adelante”, sostuvo la novel exponente.