Su mamá es todo para el boxeador invicto Juan José Rodríguez

Staff/Rossi

Confiesa que al principio a su madre no le gustaba su profesión

“Espero que me alcance la vida para pagarle todo lo que ha hecho por mí”, así se refirió el boxeador regiomontano, Juan José Rodríguez Durán, respecto al amor que siente y profesa por su madre.

El pugilista invicto (15-0-0), quien estelarizará la función de Round Zero Fight Night pesentada por Lorcast, SPV Asistencia, PUNTO Asistencia, INVERFIN Financial Services, Prime Sports Ent, M&A, Motion Sports, Breves Deportivas, ante Sergio de León, confesó que a su mamá no le agradó al principio que se dedicará al mundo del boxeo.

“Igual que como les sucedió a muchos, mi mamá no quería que me dedicará a esto, que me golpearan. Estaba preocupada de que no me golpearan mucho, pero andaba en una racha de problemas y me envolví en el box”, relató el pugilista de 24 años de edad.

“Pero hoy en día cuando mi mamá vio que le ponía ganas, que soy disciplinado, ya le dio gusto que fuera al gimnasio, ahora va a todas mis peleas desde que era amateur, en todas me ha estado apoyando”, relató “JuanJo”.

El también criador de gallos de pelea detalló que hoy festeja a la señora María Guadalupe Durán Villafuerte, de 52 años, llevándola a comer pollo asado, en compañía de sus dos hermanas mayores.

Rodríguez Durán recordó que desde que era niño siempre ha recibido muestras de afecto de parte de su madre.

“Siempre se ha excedido de amor desde que era pequeño, mis padres están divorciados, desde que yo tenía 17 años, pero mi mamá siempre trató de que fuera puro amor, ya me tenía mi lonche preparado para que viniera el transporte por nosotros”, relató el joven peleador.

“La mayor parte de su vida se ha dedicado al hogar, pero también corta el pelo, tiene su estética en la casa, en la colonia San Ángel Sur de Monterrey”, detalló el regiomontano.

Finalmente, adelantó que su mamá lo irá a ver pelear ante su próximo rival y que es su mejor crítica en cuanto a su desarrollo profesional.

“Sí me va a ir a ver, incluso me dice siempre prepárate bien, no te vi haciendo esto como la vez pasada”, expresó Juan José, quien se siente muy orgulloso y feliz de encabezar la próxima función de Round Zero Fight Night del próximo 19 de mayo.

Finalmente, les deseó a todas las mamás que se la pasen bien en este día, “ya que tienen la labor más maravillosa que hay en el mundo, son una de las muestras más hermosas del amor que nos mandó Dios”.