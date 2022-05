Entrega Del Mazo paquetes de laboratorio a 800 secundarias mexiquenses

El Valle

Tlalnepantla de Baz, Méx.- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza, encabezó la entrega de paquetes de laboratorios a 800 planteles de secundaria del Estado de México, los cuales van a beneficiar a más de 300 mil alumnos mexiquenses.

“Hoy estamos haciendo entrega de equipamiento de laboratorios a 800 Escuelas Secundarias de todo el Estado de México, una inversión muy importante pero que estamos seguros de que les va a ayudar a muchos jóvenes de nuestro estado a que puedan aprender de ciencias, a que puedan desarrollarse en este campo y sobre todo darles mucho mejores herramientas para el futuro”, dijo.

El gobernador detalló que esta entrega de equipamientos para laboratorio de las Secundarias mexiquenses, es una inversión importante, ya que apoya a los alumnos con herramientas para su óptimo desarrollo educativo. “Si no les diéramos a los alumnos herramientas como éstas, quizás no despertaríamos en ellas o en ellos, el interés por la ciencia, por dedicarse a estas actividades. Lo platicaba Guadalupe hace un momento, ella quiere ser médico y quizá si no tuviéramos este tipo de herramientas no podríamos enseñarles y despertar en ellos estas inquietudes” dijo.

Felicitó a las escuelas, así como a las Directoras y Directores que lo recibieron, destacando que el objetivo es que los alumnos sigan estudiando hasta terminar su educación superior, y mediante este tipo de programas se motiva a los niños y jóvenes a continuar con sus estudios.

En este sentido, reconoció que existe un problema de deserción escolar, y a causa de la pandemia todavía más se da este abandono a lo largo de los distintos años educativos -antes de la contingencia, de cada 100 alumnos que empezaban su educación preescolar, solamente 19 se titulaban de educación superior, eso quiere decir que 82 alumnos se quedaban en el camino-.

“Tenemos un gran reto para que cada vez sean más las alumnas y alumnos que puedan continuar con sus estudios y por eso estamos haciendo todo lo posible para, de la mano de los padres de familia, porque esto es un esfuerzo en conjunto con los padres de familia, con las maestras y maestros, podamos subir el número de alumnos y alumnas que se titulan, que se gradúan y que acaban su educación”, expresó.

Reiteró que su administración seguirá apoyando a los niños y jóvenes de la entidad impulsando este y otros programas que apoyan a la economía de las familias, como los de útiles y de becas escolares, en este último más de 546 mil alumnos de todo el Estado de México tienen beca para que sigan con sus estudios, y de los cuales, siete de cada 10 han sido para mujeres.

Lo anterior, al entregar la rehabilitación de la Secundaria Técnica “Ing. Víctor Bravo Ahuja”, en Tlalnepantla, que actualmente registra una matrícula de casi 900 alumnos, distribuidos en dos turnos.

Recordó que esta rehabilitación, forma parte de las inversiones para mejorar las instalaciones de las escuelas en todo el Estado de México, detallando que a lo largo de lo que va de la administración se han rehabilitado, ampliado, construido y fortalecido más de 3 mil 900 escuelas en toda la entidad.

Alfredo Del Mazo también refirió que, producto del avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, el EdoMéx llega a más de 33 millones de dosis, hoy en día el 97 por ciento de los alumnos de toda la entidad están nuevamente en clases presenciales, y de ellos un 86 por ciento asisten diario a las aulas.

Indicó que estos avances son gracias al esfuerzo de todos, pero en especial, de los docentes y padres de familia que supieron afrontar el reto de continuar con la educación a distancia y ahora regresando a las aulas para que no haya un rezago en la educación del estado.

Por su parte, el Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, pormenorizó que los paquetes de laboratorios didácticos móviles que se entregan, están enfocados en mejorar los aprendizajes en materias relacionadas con la ciencia

Añadió que este material didáctico se caracteriza por ser innovador y por fomentar el uso de energías limpias y tecnologías de vanguardia, y que contribuye a hacer frente a retos como el cambio climático, además que con este paquete los estudiantes podrán acceder a sensores y sistemas dinámicos para aprender con más detalle acerca de energía solar y eléctrica; movimientos y fuerzas, así como electrónica, con la finalidad de formar estudiantes con conocimientos de vanguardia en energías limpias.

Acompañado por autoridades de esta Secundaria Técnica, de funcionarios del sector educativo y del Alcalde de Tlalnepantla, Antonio Rodríguez Hurtado, Alfredo Del Mazo develó una placa alusiva a la remodelación de este plantel, donde recorrió los laboratorios de cómputo y de ciencias.