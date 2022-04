Denuncias penales contra los que comercialicen vacunas contra el Covid, alertó el gobernador Barbosa Huerta

-El gobernador llamó a la población a no prestarse a esta actividad ilícita

RDS/Staff

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- A partir de que las vacunas contra la COVID- 19 comenzaron a distribuirse en hospitales y centros de salud del IMSS y del gobierno estatal, empezó a registrarse la venta del biológico a privados, reveló el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, quien advirtió que su administración procederá legalmente en los casos que sean detectados.

En la habitual videoconferencia de prensa, el mandatario estatal llamó a la población a no prestarse a esta actividad ilícita, tras alertar que, a diferencia de las autoridades, los doctores privados no garantizan que la vacuna no esté caduca.

Barbosa Huerta manifestó que su gobierno será vigilante y riguroso de este tema, a fin de evitar que pueda tener otras consecuencias.

Por último, el mandatario estatal reconoció que será complicado cumplir la meta de vacunación contemplada para el 30 de abril, por lo que habrá dosis que caducarán.