Ucrania: los países de la UE recibirán 3 500 millones de euros de prefinanciación adicional para la acogida de refugiados

PRNewswire

Con el fin de facilitar la asistencia a refugiados procedentes de Ucrania debido a la agresión rusa, el Consejo ha adoptado hoy un acto legislativo que permite a los Estados miembros recibir un total de 3 500 millones de euros adicionales este año en función de la cantidad de refugiados procedentes de Ucrania acogidos.

Este acto introduce cambios para aumentar la prefinanciación de la iniciativa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, REACT-UE (del inglés «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe»), uno de los programas más importantes en el contexto posterior a la pandemia para reforzar los fondos de la política de cohesión y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

Concretamente, la prefinanciación que se abonará en 2022 por REACT-UE se incrementará del 11 % al 15 % para todos los Estados miembros y del 11 % al 45 % para los países de la UE en los que, un mes después de la invasión rusa, la afluencia de refugiados procedentes de Ucrania fuera superior al 1 % de su población.

Además, el acto introduce la opción de un coste unitario por persona para simplificar la movilización de fondos, lo que permite atender de manera más eficaz las necesidades básicas de las personas desplazadas procedentes de Ucrania y prestarles una asistencia básica.

Estas modificaciones tienen por objeto aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos públicos de los Estados miembros para que puedan gestionar mejor esta afluencia de refugiados.