Multan a presidente auxiliar por ocupar como motel la escuela del pueblo

Abelardo Domínguez

Habitantes de la comunidad de Iczotitla, perteneciente al municipio de Naupan, determinaron, en asamblea comunitaria, multar con 10 mil pesos al presidente auxiliar, luego de sorprenderlo manteniendo relaciones sexuales dentro de la escuela del pueblo.

La sanción, determinada por los usos y costumbres de la comunidad fue severa, porque según indicaron los pobladores la autoridad “debe ser ejemplo”.

Cabe destacar que comúnmente las sanciones por alguna falta son 36 horas de arresto en la cárcel de la comunidad, pero en esta ocasión se determinó que el castigo fuera ejemplar por el cargo que ostenta Juan N.

Los pobladores señalaron que con este castigo se sienta un precedente para que quien quiera repetir estas conductas lo piense mejor.

Las sanciones por usos y costumbres de los pueblos de la sierra Norte no son reguladas por autoridades municipales, dado que la constitución de los estados unidos mexicanos estipula el derecho de la comunidades a regularse por medio de ellas, siempre y cuando no se viole la propia constitución o alguna otra ley, situación que no siempre se respeta.